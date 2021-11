Επιστρέφει στο Άμπου Ντάμπι ο Τιμ (vid)

Μετά από έξι μήνες απουσίας ο Ντομινίκ Τιμ ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει τον Δεκέμβριο ν' αγωνιστεί στο Άμπου Ντάμπι.

Δεν θα επιστρέψει μόνο ο Ράφα Ναδάλ στο Άμπου Ντάμπι αλλά και ο Ντομινίκ Τιμ.

Ο Αυστριακός τενίστας που κατέκτησε το US Open 2020 έπαιξε για τελευταία φορά στο Mallorca Open στις 22/6 και αποσύρθηκε λόγω προβλήματος στον καρπό.

Υποβλήθηκε σε επέμβαση και δεν τον είδαμε από τότε στα κορτ. Αποδέχτηκε την πρόταση και θα παίξει στο Mubadala World Tennis Championships.

Στο τουρνουά επίδειξης που θα διεξαχθεί στο διάστημα 16-18/12 θα συμμετάσχουν επίσης η Έμα Ραντουκάνου, ο Κάσπερ Ρουντ και ο Ντένις Σαποβάλοφ.

«Γεια σου Άμπου Ντάμπι, ήρθε η ώρα του Τιμ! Ανυπομονώ να επιστρέψω στο court, τα λέμε σύντομα», είπε ο Αυστριακός σε video που ανέβηκε στο twitter του τουρνουά.

It's time for @ThiemDomi to make his #MWTC return in December #MWTC #MakeWayForTheBest pic.twitter.com/yGkeV26q9s