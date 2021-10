O Ναδάλ έπαιξε τένις με έναν 97χρονο (vid)

Ο Ράφαελ Ναδάλ έκανε το όνειρο πραγματικότητα ενόςς 97χρονου και έπαιξε μαζί του λίγο τένις.

Ο Λεονίντ Στανισλάβσκι, ετών 97, έκανε έστω και αργά ένα όνειρο ζωής, πραγματικότητα.

Μπήκε στον ίδιο αγωνιστικό χώρο με τον Ράφαελ Ναδάλ και αντάλλαξε (με επιτυχία) ορισμένες μπαλιές με τον Ισπανό σούπερ σταρ, σε μια πολύ όμορφη σκηνή.

Dream maker, Rafa Nadal made one fan's dream come true by hitting with him: Leonid Stanislavskyi, 97 years old.



