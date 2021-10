Rotterdam Open: Για 6η χρονιά στο Ρότερνταμ ο Τσιτσιπάς (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε συμμετοχή στο Rotterdam Open 2022 που θα διεξαχθεί στο διάστημα 5-13/2 στην πόλη της Ολλανδίας.

Για 6η συνεχόμενη χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε συμμετοχή στο Rotterdam Open.

Ο Έλληνας τενίστας θα ταξιδέψει μετά από το Australian Open (17-30/1) στο Ρότερνταμ για να συμμετάσχει στο όπεν της πόλης της Ολλανδίας που είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 5-13/2/2022.

Το 2021 ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε φτάσει στα ημιτελικά και τον είχε αποκλείσει ο Αντρέι Ρούμπλεφ. Αυτή είναι και η καλύτερη παρουσία του στο τουρνουά στο οποίο έκανε πρεμιέρα το 2017.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει ήδη δηλώσει συμμετοχή στο Mexican Open (21-26/2) και στο Open 13 (8-14/3).

Stefanos Tsitsipas will battle again for the title @abnamrowtt in February! #Tsitsipas #abnamrowtt #BuyYourTicketsNow pic.twitter.com/LHlSqtqwcq