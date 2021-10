European Open: Τίτλος Νο5 για τον 20χρονο Σίνερ στην Αμβέρσα (vids)

Το παιδί φαινόμενο του τένις στην Ιταλία, ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε με 6-2,6-2 του Ντιέγκο Σβάρτσμαν στον τελικό του European Open και έφτασε στους 5 τίτλους στην καριέρα του.

Αν και είναι μόλις 20 ετών ο Γιανίκ Σίνερ έχει πλέον 5 τίτλους!

Ο Ιταλός τενίστας "διέλυσε" με 6-2,6-2 τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν στον τελικό του European Open στην Αμβέρσα και έφτασε στους 4 τίτλους μέσα στο 2021!

The @janniksin forehand has arrived to the party @EuroTennisOpen pic.twitter.com/5G7TGbAMbK

Ξεκίνησε από την Μελβούρνη, συνέχισε στην Ουάσινγκτον και κατέκτησε τον 3ο τίτλο στη Σόφια. Η αρχή έγινε το 2020 πάλι στη Βουλγαρία!

O Γιανίκ Σίνερ θα είναι την Δευτέρα στο Νο11 που είναι νέο ρεκόρ στην παγκόσμια κατάταξη ενώ είναι πλέον στο Νο10 στο Race για το ATP Finals έχοντας να "πολεμήσει" με τους Χούρκατς και Ρουντ για 2 θέσεις.

O Ιταλός είναι ο νεότερος τενίστας που φτάνει στους 5 τίτλους ATP μετά από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος το 2007 στο Εστορίλ της Πορτογαλίας κατακτούσε τον 5ο του τίτλο στα 19 του χρόνια!

5INNER@janniksin sees off Schwartzman 6-2 6-2 to become the youngest player to win his 5th tour-level title since 19 y/o Djokovic in 2007!@EuroTennisOpen pic.twitter.com/t0w2TYKX1g