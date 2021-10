European Open: Πέμπτος τελικός στο 2021 για τον Σίνερ (vid)

O Γιανίκ Σίνερ απέκλεισε με 6-2,6-2 τον Λόιντ Χάρις και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά της Αμβέρσας.

Τελικός Νο5 για τον Γιανίκ Σίνερ στο 2021.

Ο 20χρονος Ιταλός που έχει ήδη 3 τίτλους σε 4 τελικούς μέσα στη χρονιά την Κυριακή θα διεκδικήσει τον 4ο τίτλο του σε 5 τελικούς.

Ο Γιανίκ Σίνερ απέκλεισε με 6-2,6-2 τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις στον ημιτελικό του European Open στην Αμβέρσα και θα παίξει στον τελικό με τον νικητή του αγώνα του Σβάρτσμαν με τον Μπρούκσμπι.

Ο Ιταλός δίνει "μάχη" για την πρόκριση του στο ATP Finals στο Τορίνο αλλά είναι δύσκολο να προλάβει.

