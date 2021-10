Στον τελικό του Kremlin Cup η Κονταβέιτ

Η Ανέτ Κονταβέιτ πήρε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του όπεν στη Μόσχα και… περιμένει Σάκκαρη ή Αλεξάντροβα.

Η Ανέτ Κονταβέιτ είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Kremlin Cup στη Μόσχα.

Η Εσθονή, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα, επικράτησε της Μαρκέτα Βοντρούσοβα με 2-0 σετ (6-3, 6-4) και θα διεκδικήσει ένα ακόμη τρόπαιο, περινένωντας να μάθει αν αντίπαλός της θα είναι η Σάκκαρη ή η Αλεξάντροβα.

Η Κονταβέιτ χρειάστηκε 1 ώρα και 14 λεπτά σε ένα ματς που είχε εξαιρετικά ποσοστά στους κερδισμένους πόντους από πρώτο σερβίς (69.4% έναντι 55.6% της αντιπάλου της).

