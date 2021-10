European Open: Στα ημιτελικά Σβάρτσμαν και Σίνερ (vids)

Ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν και ο Γιάνικ Σίνερ εξασφάλισαν θέση στους "4" στο European Open της Αμβέρσας.

Μετά από τον Άντι Μάρεϊ ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν πέτυχε άλλη μια νίκη και έφτασε στους "4" στο European Open.

Ο Αργεντίνος απέκλεισε με 6-4,6-2 τον Νακασίμα και θα παίξει στον ημιτελικό του Σαββάτου με τον Φοκίνα ή τον Μπρούκσμπι.

Από την άλλη ο Γιανίκ Σίνερ είναι και αυτός στους "4" και θα κοντραριστεί στον 2ο ημιτελικό με τον Λόιντ Χάρις.

