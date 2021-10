Tenerife Open: Θύμα έκπληξης η Σβιτολίνα (vid)

Η Ελίνα Σβιτολίνα αποκλείστηκε με 5-7, 3-6, 2-6 από την Κολομβιανή Καμίλα Οσόριο Σεράνο στην πρεμιέρα της στο Tenerife Ladies Open.

Θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα του Tenerife Ladies Open έπεσε η Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή που είναι στο Νο6 κόσμου και ήταν στο Νο1 του ταμπλό στο τουρνουά WTA 250 της Ισπανίας αποκλείστηκε στην πρεμιέρα της με 5-7, 6-3,6-2 από την Κολομβιανή (Νο63) την Καμίλα Οσόριο Σεράνο.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2 ημερών αφού μετά από το 1ο σετ δεν υπήρχε κατάλληλη οραότητα στο κορτ και έτσι διακόπηκε και συνεχίστηκε την Τετάρτη.

Biggest win of her career



@CamiOsorioTenis takes out the No.1 seed Svitolina and secures her first top 10 win!#TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/fYYoRRkZTb