Μετά την αναμέτρηση με τη Λέτσε, ο Χρήστος Μανδάς αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και πλέον ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Μπόρνμουθ.

Το εκτός έδρας παιχνίδι της Λάτσιο με την Λέτσε ήταν το τελευταίο στο οποίο είχε το όνομα του Χρήστου Μανδά στην αποστολή καθώς ο 24χρονος πορτιέρε θα ταξιδέψει στην Αγγλία προκειμένου να ενταχθεί στην Μπόρνμουθ.

Ο διεθνής τερματοφύλακας αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και ο προπονητής τερματοφυλάκων της Λάτσιο, ο οποίος είχε μιλήσει στο Gazzetta για τον Έλληνα κίπερ, του ευχήθηκε με story για τη συνέχεια της καριέρας του.

Συγκεκριμένα ο Μάσιμο Νένσι ανέβασε ένα story με τον Μανδά και έγραψε: «Καλή επιτυχία Χρήστο σε αυτή τη νέα πρόκληση». Να θυμίσουμε ότι ο 24χρονος πορτιέρε θα βρίσκεται στο Λονδίνο μέσα στη μέρα και τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί από τα «κεράσια».