Indian Wells: Έκλεισε ραντεβού με Μάρεϊ ο Ζβέρεφ (vid)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ χρειάστηκε και 3ο σετ για να βρεθεί στον 3ο γύρο του Indian Wells εκεί όπου θα συναντήσει τον Άντι Μάρεϊ.

Ένα σπουδαίο παιχνίδι προέκυψε στον 3ο γύρο του Indian Wells.

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ απέκλεισε με 6-4, 3-6, 6-1 τον Αμερικανό Μπρούκσμπι και θα παίξει για μια θέση στους "16" με τον Άντι Μάρεϊ ο οποίος έβγαλε νοκ άουτ τον Αλκαράθ.

Στους "32" συνεχίζει ο Ματέο Μπερετίνι που απέκλεισε με 6-4,7-5 τον Αλεχάντρο Ταμπίλο ενώ ο Φελίξ Οζε Αλιασίμ έμεινε εκτός με 6-4,6-2 από τον Ράμος Βινόλας.

S E N S A T I O N A L Jenson Brooksby with something special in the desert! #BNPPO21 pic.twitter.com/xXRylBWD9L

Up and running @AlexZverev surges past Jenson Brooksby 6-4 3-6 6-1 to book a third-round clash with Andy Murray at #BNPPO21 pic.twitter.com/cFjSlpOlo7