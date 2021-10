Indian Wells: Διαστημικός στην πρεμιέρα του ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έπαιξε ωραίο τένις απέκλεισε με 2-0 σετ τον ΜακΝτόνταλ και είναι στον 3ο γύρο του Indian Wells.

Ορεξάτος ξεκίνησε στο Indian Wells ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ο οποίος είναι και στο Νο1 του ταμπλό.

Ο Ρώσος απέκλεισε με 6-4, 6-2 τον Αμερικανό Μακένζι ΜακΝτόναλντ και είναι στον 3ο γύρο όπου θα παίξει με τον Φίλιπ Κραϊνοβιτς.

Ακόμη ο Ασλάν Καράτσεφ απέκλεισε με 6-0, 6-2 τον Σαλβατόρε Καρούζο ενώ ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ νίκησε με 6-4,6-2 τον Ντανιέλ Αλτμάιερ.

