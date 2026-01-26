Ο Λουίς Νάνι βάζει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 39 ετών, υπογράφοντας συμβόλαιο σε ομάδα από το Καζακστάν!

Ήταν Δεκέμβριος του 2024, όταν ο Λουίς Νάνι ανακοίνωνε μέσω social media το «αντίο» του από την ενεργό δράση, έπειτα από μια σπουδαία καριέρα, στην οποία κυρίως ξεχώρισε για την παρουσία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πορτογάλος winger μέτρησε πάνω από 600 επίσημους αγώνες, με 129 γκολ, 140 ασίστ και πάμπολλες στιγμές μαγείας, ενώ μεταξύ άλλων πανηγύρισε 4 φορές τον τίτλο της Premier League, και αναδείχθηκε από μια φορά πρωταθλητής Ευρώπης σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

Πλέον, σχεδόν 1 χρόνο μετά, ο 39χρονος πλέον βιρτουόζος άσος αποφάσισε να επιστρέψει στην ενεργό δράση, για λογαριασμό ομάδας από το πρωτάθλημα του Καζακστάν! Συγκεκριμένα, συμφώνησε με την Ακτόμπε για μια σεζόν, τονίζοντας με ανάρτησή του πως θέλει να συμβάλλει στην ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα και εντυπωσιάστηκε από το όραμα του συλλόγου!

«Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάχθηκα στην FC Aktobe και ανυπομονώ να συμβάλω στην ανάπτυξη του συλλόγου και του ποδοσφαίρου στο Καζακστάν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, κ. Nurlan Artykbaev, τον πρόεδρο, κ. Arman Ospanov, και τον κυβερνήτη, κ. Askhat Shakharov, για τη φιλοξενία και την υποστήριξή τους. Εντυπωσιάστηκα πολύ με το όραμα του συλλόγου για το μέλλον και θα εργαστώ σκληρά για να μας οδηγήσω σε νέα ύψη, εντός και εκτός συνόρων!»