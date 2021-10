Indian Wells: Συνεχίζει η Πλίσκοβα και τα φαβορί στους άνδρες (vids)

Η Καρολίνα Πλίσκοβα συνεχίζει στον 3ο γύρο του Indian Wells. Προκρίσεις για Ρουντ, Σβάρτσμαν και Χούρκατς.

Με το δεξί ξεκίνησε στο Indian Wells το Νο1 του ταμπλό των γυναικών, η Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η Τσέχα απέκλεισε στον 2ο γύρο με 7-5, 6-2 την Μαγκνταλένα Φρετς και θα παίξει στον 3ο με την Σέριφ ή την Μπεατρίζ Μάια.

Στην ίδια πλευρά του ταμπλό είναι και ο Ονς Τζαμπέρ που κέρδισε με 6-2,6-7 (5), 6-3 την Αναστασία Σεβάστοβα και θα περιμένει την Κόλινς ή την Ντέιβις.

Συνεχίζει και η Ανετ Κονταβέιτ αφού απέκλεισε με 6-3,5-2 την Τρεβιζάν που εγκατέλειψε.

Στο ταμπλό των ανδρών, ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν έσβησε 2 ματς πόιντ και επικράτησε με 6-2,3-6,7-5 του Μαξίμ Κέρσι ενώ ο Νταν Έβανς απέκλεισε τον Κέι Νισικόρι με 4-6, 6-3, 6-4.

Surviving in three @dieschwartzman saves two match points en route to a 6-2, 3-6, 7-5 win over Cressy.#BNPPO21 pic.twitter.com/odDuOpvaMe