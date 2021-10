Indian Wells: Επέστρεψε στις νίκες η Χάλεπ (vids)

Η Σιμόνα Χάλεπ απέκλεισε την Μάρτα Κόστγιουκ και περιμένει στον 3ο γύρο του Indian Wells την Έμα Ραντουκάνου.

Πρώτη νίκη για την Σιμόνα Χάλεπ μετά από τις 3 Σεπτεμβρίου.

Η Ρουμάνα, πρώην Νο1 κόσμου, είχε αποκλείσει στη Νέα Υόρκη την Έλενα Ριμπάκινα και τώρα έβγαλε νοκ άουτ με 7-6 (2), 6-1 την Μάρτα Κόστγιουκ.

Στο μεσοδιάστημα από το US Open στο Indian Wells η Σιμόνα Χάλεπ παντρεύτηκε τον αγαπημένο της καρδιάς της και με την επιστροφή της δείχνει να βρίσκει πάλι τα βήματα της.

Επόμενη αντίπαλος της θα είναι η νικήτρια του US Open Έμα Ραντουκάνου ή η Αλιασάντρα Σάνσοβιτς.

