Παντρεύτηκε στην Κωνστάντζα Σιμόνα Χάλεπ (pics)

Η Σιμόνα Χάλεπ παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της στην πόλη που γεννήθηκε, την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.

Τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον Τόνι Λούρουτς, παντρεύτηκε την Τετάρτη στην πόλη που γεννήθηκε, στην Κωνστάντζα η Σιμόνα Χάλεπ.

Η 29χρονη Ρουμάνα τενίστρια που έφτασε στο Νο1 κόσμου και έχει κατακτήσει το Wimbledon και το Roland Garros είναι τουλάχιστον 3 χρόνια με τον μεγαλύτερο της φίλο που είναι πετυχημένος επιχειρηματίας από τα Σκόπια και αποφάσισαν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου ενώπιον 300 καλεσμένων.

Ανάμεσα τους και η παλιά μορφή του τένις στη Ρουμανία ο Ίλιε Ναστάζε.

Μέσα στο 2021 θυμίζουμε παντρεύτηκε και η Ελίνα Σβιτολίνα τον Γκαέλ Μονφίς.

The official signing today of marriage for Simo and Toni in Romania Congratulations and big hugs to you both. An amazing couple. Have a great celebration with family and friends tonight! pic.twitter.com/w3tFr1oxFJ