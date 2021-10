Indian Wells: Πρεμιέρα με το δεξί για Σβιόντεκ και Σβιτολίνα (vids)

Με το δεξί ξεκίνησαν στον 2ο γύρο του Indian Wells η Ελίνα Σβιτολίνα και η Ίγκα Σβιόντεκ.

Την πρώτη της νίκη στο Indian Wells πέτυχε η Ίγκα Σβιόντεκ.

Η Πολωνή που είναι στο Νο4 κόσμου απέκλεισε με 6-1,6-3 την Πέτρα Μάρτιτς και στον 3ο γύρο του Indian Wells θα παίξει με την Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Από την άλλη με νίκη ξεκίνησε και η Ελίνα Σβιτολίνα. Η Ουκρανή (Νο7) επικράτησε με 6-2,7-5 της Τερέζα Μαρτιντσόβα και θα συναντήσει στον 3ο γύρο την Σοράνα Κριστέα.

A debut win at Indian Wells for the World No.4



@iga_swiatek cruises into the third round with a 6-1, 6-3 victory over Martic. #BNPPO21 pic.twitter.com/VU9j2HVenb