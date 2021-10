Sofia Open: Τέταρτος τίτλος καριέρας για τον 20χρονο Ιταλό (vids)

O Γιανίκ Σίνερ επικράτησε με 6-3, 6-4 του Γκαέλ Μονφίς στον τελικό και κατέκτησε για 2η συνεχόμενη χρονιά το Sofia Open.

Αν και είναι μόλις 20 ετών μετράει ήδη 4 τίτλους καριέρας.

Ο Γιανίκ Σίνερ ξεκίνησε να κατακτά κούπες το 2020 στο Sofia Open και μετά από ένα χρόνο πάλι στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας έφτασε τους 4 τίτλους!

Ο 20χρονος Ιταλός που είναι στο Νο14 επικράτησε με 6-3, 6-4 του Γάλλου Γκαέλ Μονφίς στον τελικό του Sofia Open και έφτασε στους 3 τίτλους μέσα στο 2021.

Είναι ο 7ος τενίστας που έχει 3+ τίτλους στη χρονιά.

The first Italian man to defend an ATP title since 1976! 🇮🇹@janniksin @sofiaopentennis pic.twitter.com/psW4Df4Qyt