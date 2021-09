Σάκκαρη - Κονταβέιτ 0-2: Χαμένη ευκαιρία τίτλου στην Οστράβα (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 6-2,7-5 από την Ανέτ Κονταβέιτ στον τελικό του Ostrava Open αλλά την Δευτέρα (27/9) θα είναι στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Χωρίς τον τίτλο στις αποσκευές της θα φύγει από την Οστράβα της Τσεχίας η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια, που είχε εξαιρετική πορεία στο Ostrava Open, δεν μπόρεσε να βρει "αντίδοτο'" στο φανταστικό παιχνίδι της Ανέτ Κονταβέιτ και ηττήθηκε από εκείνη σε 1.32' με 6-2,7-5 στον τελικό της Κυριακής.

ANETT!!! How's that for a match point? pic.twitter.com/Biof3hqCml

Η Μαρία Σάκκαρη που "πλήρωσε" τα πολλά αβίαστα λάθη της, έδειξε κουρασμένη στο μεγάλο ραντεβού, έμεινε έτσι στο 1/3 σε τελικούς στην καριέρα της αλλά την Δευτέρα (27/9) θα είναι για πρώτη φορά στο Νο10 κόσμου!

Η Ανέτ Κονταβέιτ έφτασε στους 3 τίτλους καριέρας, η Μαρία Σάκκαρη έμεινε στον έναν και μοναδικό της που κατέκτησε στο Μαρόκο το 2019.

Point of the match so far OstravaOpen pic.twitter.com/qSGplsUEWE