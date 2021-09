Moselle Open: Πρώτος προημιτελικός μετά από 2 χρόνια για τον Μάρεϊ (vids)

O Άντι Μάρεϊ απέκλεισε με 6-3,6-3 τον Βάσεκ Πόσπισιλ και είναι στους "8" στο Moselle Open στη Μετς της Γαλλίας.

Για πρώτη φορά μετά από τον Οκτώβριο του 2019 ο Άντι Μάρεϊ είναι στους "8" σε τουρνουά της ATP.

O Βρετανός, πρώην Νο1 κόσμου, απέκλεισε με 6-3,6-3 τον Βάσεκ Πόσπισιλ στον 2ο γύρο στο Moselle Open που φιλοξενεί η Μετς της Γαλλίας και θα παίξει στους "8" με τον Χούρκατς ή τον Πούιγ.

O 34χρονος είναι στο Νο113 κόσμου αλλά συνεχίζει να παλεύει σε κάθε τουρνουά και να απολαμβάνει το τένις.

2 out of 2 @andy_murray through to the Quarter-Final with a 6-3 6-3 win over Pospisil at the #MoselleOpen pic.twitter.com/6KSz5xOi7V