Χάλεπ: Παντρεύτηκε στη ζωή, αλλά χώρισε στο τένις (pic)

Η Σιμόνα Χάλεπ ανακοίνωσε το "διαζύγιο" της με τον προπονητή της Ντάρεν Κέιχιλ ο οποίος την οδήγησε σε 2 Grand Slam τίτλους.

Λίγες ημέρες μετά από τον γάμο της η Σιμόνα Χάλεπ "χώρισε" με τον προπονητή της.

Ο Ντάρεν Κέιχιλ, που ήταν φυσικά στον γάμο της , δεν θα είναι πλέον ο προπονητής της Ρουμάνας άλλοτε Νο1 κόσμου η οποία υπό τις οδηγίες του έφτασε στην κατάκτηση του Roland Garros 2018 και του Wimbledon 2019.

«Μετά από έξι υπέροχα χρόνια συνεργασία, ο Ντάρεν Κέιχιλ κι εγώ αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε την επαγγελματική μας σχέση. Σε ευχαριστώ D για όλα, που με έκανες καλύτερη παίκτρια και καλύτερο άνθρωπο».

Η Χάλεπ αντιμετωπίζει τραυματισμούς στο τελευταίο διάστημα και είναι πλέον στο Νο14.

