Η φωτογραφία του Τζόκοβιτς που προκάλεσε σάλο στην Βοσνία (pic)

Μια φωτογραφία του Τζόκοβιτς με έναν πρώην διοικητή παραστρατιωτικής οργάνωσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Βοσνία.

Χαμός έχει προκληθεί στην Βοσνία εξαιτίας του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς κατά την επίσκεψή του στην Βοσνία «συνελήφθη» από τον φωτογραφικό φακό να κάθετε δίπλα στον Μίλαν Γιόλοβιτς. Ο Γιόλοβιτς ήταν διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Drina Wolves (Οι Λύκοι του Ντρίνα) οι οποίοι κατηγορούνται πως συμμετείχαν στην γενοκτονία κατά των Βόσνιων στην Σρεμπρένιτσα .

Την δεκαετία του ’90 πάνω από 100.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Βοσνίας, με τον Γιόλοβιτς, που είχε το παρατσούκλι «θρύλος» στην Σερβία (του το κόλλησαν επειδή είχε σώσει τον Ράτκο Μλάντιτς). Ο Γιόλοβιτς έχει καταδικαστεί από το 2017 για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για απόπειρα γενοκτονίας…

Ο Τζόκοβιτς φωτογραφήθηκε μαζί του πέρυσι, αλλά η φωτογραφία διέρρευσε τώρα στο διαδίκτυο, από δημοσιογράφο του Sarajevo Times.

Novak Đoković in the presence of a notorious Serb commander from the Bosnian war. Milan Jolović's unit took part in the final attack on #Srebrenica. Đoković has a history of associating with & promoting Serb extremists in various way. Honestly we need an article on the topic. pic.twitter.com/wtR8FlJmhI