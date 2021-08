Τίτλος για την Σβιτολίνα στο Σικάγο (vids)

H Ελίνα Σβιτολίνα κατέκτησε τον 16ο τίτλο της καριέρας της στο Σικάγο. Τίτλος για την Ανέτ Κονταβέιτ στο Κλίβελαντ.

Τον πρώτο της τίτλο στο 2021 κατέκτησε η Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή top-10 τενίστρια κατέκτησε το WTA 250 στο Σικάγο και έφτασε στους 16 τίτλους καριέρας. Στον τελικό επικράτησε με 7-5, 6-4 της Αλίζ Κορνέ.

