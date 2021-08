Τσιτσιπάς: «Δεν έχω εμβολιαστεί, θα το κάνω μόνο όταν γίνει υποχρεωτικό»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε πως δεν έχει εμβολιασθεί και δεν πρόκειται να το κάνει όσο δεν είναι υποχρεωτικό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε πριν από το 1000 Masters του Σινσινάτι και αποκάλυψε ότι δεν έχει εμβολιασθεί, και δεν θα το κάνει μέχρι τουλάχιστον ο εμβολιασμός ενάντια στον κορονοϊό να γίνει υποχρεωτικός. «Oχι, δεν το έχω κάνει. Κανείς δε μου είπε κάτι. Δεν έχει γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Κάποια στιγμή θα πρέπει να εμβολιαστώ, είμαι σίγουρος γι αυτό, αλλά μέχρι στιγμής δεν ήταν υποχρεωτικό για να αγωνιστώ. Οπότε όχι, δεν το έχω κάνει» τόνισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι επέμειναν και τον ρώτησαν ξανά: «Θα εμβολιαζόσασταν μόνο αν ήταν υποχρεωτικό;», με τον Ελληνα πρωταθλητή να απαντά καταφατικά.

Stefanos Tsitsipas says he will get vaccinated only if it becomes mandatory pic.twitter.com/5x0ATzhDNI

Stefanos Tsitsipas says he has not yet been vaccinated against Covid-19, and would only do so if vaccination becomes mandatory to compete on tour.#CincyTennis