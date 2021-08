Σάκκαρη - Αζαρένκα 1-2 (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη λύγισε στο τάι μπρέικ, ηττήθηκε με 2-1 σετ από τη Βικτόρια Αζαρένκα και έμεινε εκτός από τα προημιτελικά του Rogers Cup.

Παρά τη μεγάλη της προσπάθεια στο Μόντρεαλ, το εμπόδιο της Βικτόρια Αζαρένκα για τη Μαρία Σάκκαρη αποδείχθηκε αξεπέραστο. Η 26χρονη λύγισε τελικά στο τάι μπρέικ από τη Λευκορωσίδα, πρώην Νο1 του κόσμου, και αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Rogers Cup.

Η «μάχη» της Σάκκαρη κράτησε δύο ώρες και 38 λεπτά. Στο τάι μπρέικ η αντίπαλος της Ελληνίδας ήταν πιο σταθερή απέφυγε τα λάθη και εξασφάλισε την πρόκριση, για να αντιμετωπίσει στους «8» την Αρίνα Σαμπαλένκα.

INCREÍBLE batalla en Montréal



¡La @vika7 vence a Sakkari en tres sets y ahora se enfrentará a Sabalenka en los cuartos de final!#OBN21pic.twitter.com/v4x7C4b8mA August 12, 2021

Η Σάκκαρη είχε οκτώ άσους αλλά και οκτώ διπλά λάθη κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με διαρκείς εναλλαγές στο σκορ.

One set away from victory.



No. 8 seed @vika7 is off to a strong start after claiming the first set over Sakkari, 6-4. @OBNmontreal | #OBN21 pic.twitter.com/vVssdjBAgy August 12, 2021

Second Top 20 win of 2021



Victoria Azarenka fights past Sakkari 6-4, 3-6, 7-6(2) to reach the quarterfinals in Montreal #USOpenSeries | @vika7 pic.twitter.com/jzp4Gi5Ebk — US Open Tennis (@usopen) August 12, 2021

Τα σετ: 4-6, 6-3. 6-7.