Τσιτσιπάς: Επίσημα στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι και με τη... βούλα ο τρίτος καλύτερος τενίστας του κόσμου!

Δεν είναι ψέμα, ο τρίτος καλύτερος τενίστας του κόσμου είναι Έλληνας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την ήττα του Ναδάλ στην Ουάσινγκτον από τον Λόιντ Χάρις, ανέβηκε 3ος αφήνοντας πίσω του τον Ισπανό θρύλο.

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ δεύτερος είναι ο Ντανίλ Μεντβέντεβ.

Ο 23χρονος Ελληνας τενίστας εδώ και 2,5 χρόνια είναι στην πρώτη δεκάδα με τους κορυφαίους τενίστες και η πορεία του είναι συνεχώς ανοδική!

