Κοινές διακοπές και τένις για Φέντερερ και Ανρί στην Κροατία (vid)

Ο Τιερί Ανρί και ο Ρότζερ Φέντερερ είναι σε κοινές διακοπές σε νησί της Κροατίας και έπαιξαν και τένις.

Κοινές διακοπές για Ρότζερ Φέντερερ και Τιερί Ανρί.

Ο Ελβετός τενίστας και ο πρώην Γάλλος ποδοσφαιριστής που είναι καλοί φίλοι είναι αυτή την περίοδο στο νησί Λόσινι της Αδριατικής στην Κροατία μαζί με τις οικογένειες τους.

Στο νησί εγκαινίασε την νέα ακαδημία τένις ο Ιβάν Λιούμπιτς που είναι ο προπονητής του Φέντερερ.

Οι δυο άσοι απαθανατίστηκαν εν ώρα φαγητού μαζί με τις οικογένειες τους ενώ επισκέφτηκαν και την ακαδημία τένις για να παίξουν και με τον Φέντερερ να δίνει συμβουλές στα παιδιά.

Στην Κροατία και στο Ντουμπρόβνικ περνάει τις διακοπές της η Μαρία Σαράποβα.

Roger and Mirka Federer are currently spending some time on the island of Lošinj in Croatia🇭🇷. Yesterday they were spotted at a restaurant with Ivan Ljubičić, Thierry Henry and their wives. They enjoyed peace and privacy without security guards. pic.twitter.com/cugGDSEkVG