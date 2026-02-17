Ο Γιούρι Ζντοβτς κράτησε... χαμηλούς τόνους ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για τα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό AKTOR στον τελευταίο προημιτελικό (18/2, 20:00) για το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας και ο Γιούρι Ζντοβτς τοποθετήθηκε σχετικά με την αναμέτρηση.

Μεταξύ άλλων, ο Γιούρι Ζντοβτς τόνισε πως περιμένει αντίδραση από τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον Κολοσσό, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Ντίμσα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιούρι Ζντοβτς:

«Πάντα υπάρχει ελπίδα, είναι προφανές ότι υπάρχει για όλους. Περιμένουμε να δούμε αντίδραση από τον Παναθηναϊκό, όπως κι εμείς θέλουμε να αντιδράσουμε μετά από ένα κακό αποτέλεσμα για εμάς, έχοντας πρόσφατη τη μνήμη και από το δικό μας πρόσφατο παιχνίδι, αλλά δεν πρέπει να τον αφήσουμε να επιβάλει το ρυθμό του. Δεν πρέπει να πάρουμε το λάθος δρόμο σε αυτό το ματς, εμείς θα παίξουμε ενωμένοι και πιο ελεύθερα, μην χάνοντας τις προσδοκίες μας να είμαστε ανταγωνιστικοί. Εχουμε παίκτες με πολλή ποιότητα και πρέπει να είμαστε πολύ λιγότερο εγωιστές, ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα. Πρέπει να παίξουμε σωστά, η ΑΕΚ την προηγούμενη φορά μας τιμώρησε για τον εγωισμό μας και αυτό δεν πρέπει να γίνει απέναντι στον Παναθηναϊκό, πρέπει να βρούμε τρόπο να ανοίξουμε τις γραμμές και να βάλουμε τα σουτ μας. Για την κατάσταση του Ντίμσα θα δούμε, είναι η πρώτη μέρα που θα προσπαθήσει να μπει στην προπόνηση πέντε εναντίον πέντε. Έχουμε όμως 7 ξένους και πρέπει να επιλέξουμε έναν που θα μείνει έξω».