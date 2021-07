Ξεπούλησε σε μια ημέρα η Barbie της Ναόμι Οσάκα (pics)

Η Ναόμι Οσάκα έγινε μοντέλο της Barbie και ξεπούλησε μέσα σε λίγες ώρες! «Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» έγραψε η Ιαπωνέζα.

Ξεπούλησε μέσα σε λίγες ώρες η Barbie της Ναόμι Οσάκα!

Η Mattel παρουσίασε τη Δευτέρα τη νέα της κούκλα και μέσα σε λίγες ώρες δεν είχε μείνει ούτε μια κούκλα απούλητη.

I first teamed up with @Barbie in 2019 and today we’re introducing the Barbie Role Model Naomi Osaka doll. I hope every child is reminded that they can be and do anything: https://t.co/GrPuW1WkMn



Fun fact : (the doll is wearing my outfit from the 2020 Australian Open lol) pic.twitter.com/DlL98lNfQj