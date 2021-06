Πάει ... κουπάτος στο Wimbledon ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ κατέκτησε τον 11ο τίτλο της καριέρας του στη Μαγιόρκα και ταξιδεύει με ανεβασμένη ψυχολγία στο Λονδίνο για το Wimbledon.

Πρωταθλητής στο Mallorca Open στέφτηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου στον 1ο τελικό της καριέρας του σε γρασίδι επικράτησε με 6-4,6-2 του Αμερικανού Σαμ Κουέρι και έφτασε στους 11 τίτλους καριέρας.

Ο 25χρονος είχε 10 τίτλους σε σκληρή επιφάνεια και τα κατάφερε με την πρώτη στο γρασίδι έχοντας έτσι πολύ καλή ψυχολογία εν όψει της συμμετοχής του στο Wimbledon.

Mallorca memories



R1: d. Moutet 6-4 6-2

QF: d. Ruud 7-5 6-1

SF: d. Carreno Busta 3-6 6-3 6-2

F: d. Querrey 6-4 6-2



A @DaniilMedwed masterclass on the way to winning @MallorcaChamps! pic.twitter.com/quKFNoluzv