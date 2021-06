Η Οσταπένκο νέα πρωταθλήτρια στο Ίστμπορν (vids)

Η Γέλενα Οσταπένκο κατέκτησε το τουρνουά του Ίστμπορν αφού επικράτησε με 6-3,6-3 της Ανέτ Κονταβέιτ στον τελικό δυο ημέρες πριν από το Wimbledon.

Την γνωρίσαμε πολύ καλά όταν το 2017 κατέκτησε το Roland Garros.

Το 2018 έφτασε στο Νο5 στον κόσμο στα 21 της και έκτοτε η καριέρα της είχε κάθετη πτώση. Μεσολάβησε ένας τίτλος το 2019 και δυο ημέρες πριν από το Wimbledon 2021 επέστρεψε στην κορυφή!

Τα κατάφερε στο Ίστμπορν. Στον μεγάλο τελικό η Γέλενα Οσταπένκο θα κερδίσει με 6-3, 6-3 την Ανέτ Κονταβέιτ και θα επιστρέψει μετά από 2 χρόνια στους τίτλους.

Είναι πλέον 24 ετών και μόλις έφτασε στους 4 τίτλους καριέρας. Δεν είχε συνέχεια το "μπαμ" στο Roland Garros για την Λετονή η οποία όμως παλεύει και είναι στο Νο43 κόσμου.

