Τίτλος μετά από 3 χρόνια για την Κέρμπερ (vids)

Η νικήτρια του Wimbledon 2018 Αντζελίκ Κέρμπερ επέστρεψε μετά από 3 χρόνια στους τίτλους και κατέκτησε στη Γερμανία τον 13ο τίτλο της καριέρας της.

Έτοιμη για το Wimbledon έδειξε στη Γερμανία η Αντζελίκ Κέρμπερ.

Η Γερμανίδα που το 2016 κατέκτησε το Australian Open και το US Open και το 2018 το Wimbledon επέστρεψε στους τίτλους μετά από 3 χρόνια.

Επικράτησε με 6-3,6-2 της Κατερίνας Σινιάκοβα στον τελικό του Bad Homburg Open και έφτασε στην κορυφή. Μάλιστα στον ημιτελικό είχε αποκλείσει και την Πέτρα Κβίτοβα.

Η Κέρμπερ που είναι στα 33 της είναι πλέον Νο28 κόσμου.

Home court advantage @AngeliqueKerber secures the @badhomburgopen title with a straight-sets win over Siniakova!



Her first since Wimbledon in 2018. pic.twitter.com/w6FhxNALrp