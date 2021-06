Ο Μπερετίνι ο πρώτος Ιταλός που κατακτά το Queen's Club (vids)

Ο Ματέο Μπερετίνι επικράτησε με 6-4, 6-7 (5), 6-3 του Κάμερον Νόρι στον τελικό και είναι ο νέος πρωταθλητής στο Queen's Club.

Τον 5ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε την Κυριακή 20 Ιουνίου ο Ματέο Μπερετίνι.

Ο Ιταλός που είναι στο Νο9 κόσμου επικράτησε με 6-4, 6-7 (5), 6-3 του Βρετανού Κάμερον Νόρι στον τελικό του Queen's Club Championships.

The moment @MattBerrettini claimed the Queen's title on his debut, 6-4 6-7 6-3 over Cameron Norrie.

Αυτός είναι ο 2ος τίτλος του στο 2021 και ο πρώτος του σε 500αρι.

Παράλληλα είναι ο πρώτος Ιταλός από το 1881, όταν ξεκίνησε το τουρνουά στο Λονδίνο, που φτάνει στην κορυφή του.

Αυτή ήταν η πρώτη συμμετοχή του Μπερετίνι στο συγκεκριμένο τουρνουά. Από την άλλη ο Νόρι έχασε και σε 3ο τελικό μέσα στο 2021 μετά από το Εστορίλ και τη Λυόν.

For Italy



The first ever Italian winner at Queen's, @MattBerrettini is ready to wear the flag