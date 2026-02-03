Η Βαρκελώνη μπαίνει σφήνα σε Μαδρίτη και Μαρόκο, καθώς θέλει τον τελικό του Μουντιάλ στο εμβληματικό «Καμπ Νόου».

Η Ισπανία έχει ήδη στραμμένα τα βλέμμα της στο Μουντιάλ του 2030, που θα το συνδιοργανώσει μαζί με το Μαρόκο και την Πορτογαλία, με τον τελικό να μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Εκτός από το «Μπερναμπέου» της Μαδρίτης και το «Χασάν ΙΙ» του Μαρόκου, προστέθηκε και το ανακαινισμένο «Καμπ Νόου», της Μπαρτσελόνα.

Ο δήμαρχος της Καταλονίας, Ζάουμε Κολμπόνι, πρότεινε το σπίτι των Μπαλουγκράνα για να φιλοξενήσει τον τελικό του μεγαλύτερου αθλητικού ραντεβού: «Η Βαρκελώνη πάντοτε είχε μεγάλο στόχο να φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Πριν λίγες μέρες, εξέφρασα στον πρόεδρο, Ραφαέλ Λουζάν, της Ισπανικής Ομοσπονδίας, ότι θα είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να γίνουμε η έδρα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030. Θα μπορούσε να γίνει στο Καμπ Νόου. Όπως έχει πει η FIFA, είναι ένα ανταγωνιστικό γήπεδο. Αυτό θα το αποφασίσει η FIFA, αλλά ήδη έχω μεταφέρει τον ενθουσιασμό μας να γίνουμε η έδρα», τόνισε χαρακτηριστικά στην Mundo Deportivo.

Το «Καμπ Νόου» είναι ακόμα υπό κατασκευή, ενώ μετά την πλήρη ολοκλήρωσή του η χωρητικότητα θα φτάνει τις 105.000 θέσεις. Ωστόσο η επιλογή δεν είναι εύκολη, καθώς η υποψηφιότητα του σταδίου της Ρεάλ Μαδρίτης είναι αρκετά ισχυρή.

Παρά τον ενθουσιασμό του Προέδρου της Ισπανικής Ομοσπονδίας σχετικά με την ετοιμότητα να αναλάβει η χώρα τον τελικό, το Μαρόκο απάντησε λέγοντας πως η έδρα θα αποφασιστεί σε κοινή συνάντηση με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.

Η Μπαρτσελόνα όμως δεν μένει μόνο εκεί, καθώς έχει βάλει στο μάτι και τον τελικό του Champions League του 2029. Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος μαζί με το δημαρχείο και την Generalitat της πόλης, υπέβαλλε αίτημα στην UEFΑ για τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ η παράδοση του φακέλου θα σταλεί τον Ιούνιο.