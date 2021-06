O Ουμπέρ νέος πρωταθλητής στο Halle Open (vids)

Ο Ούγκο Ουμπέρ επικράτησε 6-3, 7-6 (4) του Αντρέι Ρούμπλεφ στον τελικό του Halle Open και κατέκτησε το 1ο 500αρι της καριέρας του.

O Γάλλος Ούγκο Ουμπέρ έκανε την μεγάλη έκπληξη στον τελικό του Halle Open.

Ο 22χρονος επικράτησε με 6-3, 7-6 (4) του Νο7 κόσμου και σπεσιαλίστα στα 500αρια Αντρέι Ρούμπλεφ και κατέκτησε τον 3ο τίτλο της καριέρας του και τον "παρθενικό" σε ATP 500.

Παράλληλα ανέβηκε από το Νο31 στο Νο25 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Ούγκο Ουμπέρ είναι ο πρώτος Γάλλος που κερδίζει στο Halle Open μετά από το "παρθενικό" τουρνουά του 1993. Τότε είχε επικρατήσει ο Ανρί Λεκόντ.

Ο Γάλλος βρέθηκε πίσω με 5-4 στο 2ο σετ αλλά οδήγησε το σετ στο μπρέικ πόιντ και έδωσε εκεί τέλος στον αγώνα. \

Για να φτάσει στον τελικό απέκλεισε και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο6) στους "16".

