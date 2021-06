Ο Μπερετίνι απέκλεισε τον Μάρεϊ και ο Ουμπέρ τον Ζβέρεφ (vids)

Ο Ματέο Μπερετίνι απέκλεισε με 2-0 σετ τον 5 φορές νικητή στο Queen's Άντι Μάρεϊ ενώ ο Ούγκο Ουμπέρ έβγαλε νοκ άουτ τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο Χάλε.

Εκτός προημιτελικό στo Queen's Club Championships έμεινε ο Άντι Μάρεϊ.

Ο Βρετανός που έχει κατακτήσει 5 φορές το τουρνουά στο Λονδίνο και που ετοιμάζεται να παίξει στο Wimbledon αποκλείστηκε στους "16" από το Νο9 κόσμου τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι με 6-3,6-3.

Top notch



No.1-seeded @MattBerrettini hammers past Andy Murray 6-3 6-3 to reach the quarter-finals on his Queen's debut. #cinchChampionships June 17, 2021

Επόμενος αντίπαλος του Ιταλού θα είναι ο Βρετανός Νταν Έβανς ενώ εκτός οχτάδας έμεινε και ο τελευταίος νικητής του τουρνουά (2019) ο Φελισιάνο Λόπεζ.

@denis_shapo knocks off two-time champion Feliciano Lopez 6-2 6-3 to reach the quarter-finals at Queen's. #cinchChampionships June 17, 2021

Ο Ισπανός ηττήθηκε με 6-3,6-2 από τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Αποκλεισμός για τον Ζβέρεφ

Δεν πήγε και πολύ μακριά στο Ηale Open ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός που είναι στο Νο6 κόσμου αποκλείστηκε με 7-6 (4), 3-6, 6-3 από τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ ο οποίος συνεχίζει στους "8" και θα παίξει με τον Σεμπάστιαν Κόρντα.

Ο Φελίξ Οζέ Αλιασίμ που άφησε εκτός την Τετάρτη με 4-6, 6-3, 6-2 τον Ρότζερ Φέντερερ περιμένει να παίξει την Παρασκευή στους "8" με τον Μάρκους Τζιρόν.

Ο μοναδικός top-10 που συνεχίζει στη Γερμανία είναι ο Αντρέι Ρούμπλεφ.