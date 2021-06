Έφτασε στις 75 νίκες ο Νόβακ Τζόκοβιτς (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 6-2, 6-4, 6-2 του Τένις Σάντγκρεν και έφτασε στις 17 νίκες σε 17 αγώνες στον 1ο γύρο στο Roland Garros.

Με την 75η νίκη του στο Παρίσι ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Roland Garros.

O Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου επικράτησε σε 1.58' με 6-2, 6-4, 6-2 του Αμερικανού Τένις Σάντγκρεν και θα προκριθεί για 17η φορά σε ισάριθμες προσπάθειες στον 2ο γύρο.

O Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξει την Πέμπτη στον 2ο γύρο με τον "χωματά" Πάμπλο Κουέβας.

Στο 1ο σετ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς με το "καλημέρα" φτάνει σε μπρέικ (1-0) και με νέο μπρέικ θα πάει στο 5-2 για να κλείσει το σετ στο σερβίς του.

Το ίδιο έργο θα παιχτεί και στο 2ο σετ με μπρέικ στο 1ο γκέιμ (1-0) και θα κρατήσει το σερβίς του για το 3-1.

O Σέρβος θα φτάσει στο 2-0 κερδίζοντας με 6-4 το 2ο σετ ενώ στο 3ο το μπρέικ φυσικά για τον "Νόλε" θα έρθει στο 3ο (2-1).

Νέο μπρέικ για το 4-1 και θα τελειώσει με το παιχνίδι στο 8ο γκέιμ (6-2).

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 5/11 μπρέικ πόιντ και ο Τένις Σάντγκρεν είχε 0/6.

Είναι αλήθεια ότι ο Σέρβος δεν έκανε από τα καλύτερα του παιχνίδια αλλά είχε καλύτερους αριθμούς σε όλους τους πίνακες.

Είχε 33 winners και 21 αβίαστα λάθη και ο Αμερικανός είχε 25-27. Οι πόντοι ήταν 99-68.

Ο "Νόλε" είχε 86% σε κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς και ο Τένις είχε μόλις 54.

Closing in on a W... #RolandGarros | @DjokerNole pic.twitter.com/JbuzyLMLiV

@TennysSandgren and @DjokerNole showing off the slide skills #RolandGarros pic.twitter.com/3ZGJ14mjTY