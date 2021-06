Η Ναβάρο το χειροκρότημα, η Στίβενς την πρόκριση (vids)

Η Κάρλα Σουάρεζ Ναβάρο επέστρεψε στα κορτ μετά από τη μάχη της με τον καρκίνο και ηττήθηκε από τον Σλόαν Στίβενς στην πρεμιέρα του Roland Garros.

Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που δεν μπορείς να αναδείξεις νικητή σ' έναν αγώνα.

Η ψυχρή στατιστική "γράφει" ότι η Σλόαν Στίβενς επικράτησε με 3-6,7-6 (4), 6-4 την Κάρλα Σουάρεζ Ναβάρο και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Roland Garros.

Η ιστορία "γράφει" ότι η Ισπανίδα επέστρεψε στα κορτ για πρώτη φορά μετά από τον Φεβρουάριο του 2020 και ενώ έδωσε μια τεράστια μάχη με τον καρκίνο η οποία άρχισε το καλοκαίρι του 2020.

Ο κόσμος του τένις πανηγυρίζει για την επιστροφή της Κάρλα η οποία στα 32 της συνεχίζει να παίζει τένις και να δίνει μαθήματα ζωής.

Nothing but respect. Former finalist @SloaneStephens bounces back with a 3-6, 7-6(4), 6-4 win over Carla Suarez Navarro in the Spaniard’s final #RolandGarros . pic.twitter.com/0zxXtJzGLy

Not over yet…



Two points away from an early exit, Stephens fights back to force a third against Suarez Navarro. #RolandGarros pic.twitter.com/RJ5BLGI3EC