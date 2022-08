Τεράστια επιτυχία για το ελληνικό τάε κβον ντο με δύο αθλητές να ανεβαίνουν στο βάθρο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος εφήβων – νεανίδων.

Σχεδόν 34 μήνες μετά από την ημέρα που βρέθηκαν στο βάθρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τάε κβον ντο παίδων/κορασίδων της Ισπανίας, οι Ραφαέλ Παππάς και Αθανασία Ρεπούλια, έμελλε να πανηγυρίσουν στη Σόφια της Βουλγαρίας, την ίδια ημέρα το πρώτο τους μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων!

Οι Ρεπούλια (-55κ.) και Παππάς (-63κ.) «μπήκαν» στα μετάλλια, χωρίς να χάσουν ούτε σετ. Η Ρεπούλια ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις από τον γύρο των 64 κερδίζοντας κατά σειρά την Κολομβιανή Τσάβεζ, την Αντιμπεκιλζί από το Καζακστάν και στον γύρο των 16 την Μπιάντ από το Μαρόκο. Στα προημιτελικά νίκησε 2-0 την Χιμένες από το Μεξικό (σ.σ. γύρισε το πρώτο σετ από 3-8), ενώ προκρίθηκε στον τελικό μετά τη μεγαλειώδη νίκη που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα και των δύο σετ, απέναντι στην Χάμιτς από τη Νορβηγία.

Στον τελικό, η Ρεπούλια δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην Κορεάτισσα Κιμ, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο, όπως και πριν από 34 μήνες στο Ευρωπαϊκό της Ισπανίας.

Μόνο ο Ουκρανός Μιρζόιεφ αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο για τον Ραφαέλ Παππά στο δρόμο έως την εξασφάλιση του μεταλλίου. Στον γύρο των 32 νίκησε 2-0 τον Βούλγαρο Ντιμιτρόφ, ενώ απέναντι στον Μιρζόιεφ δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ.

Στα προημιτελικά δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Μεξικανό Ρόγιο, όμως ο Ιρανός Ρεζάι στα ημιτελικά (σ.σ. στέφθηκε λίγο αργότερα και πρωταθλητής κόσμου) αποδείχθηκε ανίκητος, με τον Έλληνα πρωταθλητή και πρωταθλητή Ευρώπης το 2019 στην Ισπανία στους παίδες, να καταλαμβάνει την τρίτη θέση της τελικής κατάταξης.

Τα σημερινά αποτελέσματα των Ελλήνων

ΝΕΑΝΙΔΕΣ

-55 κιλά

Τελικός: Κιμ (Κορέα) vs Αθανασία Ρεπούλια 2-0 (12-0, 10-2)

Ημιτελικά: Χάμιτς (Νορβηγία) vs Αθανασία Ρεπούλια 0-2 (12-13, 4-6)

Προημιτελικά: Αθανασία Ρεπούλια vs Χιμένες (Μεξικό) 2-0 (8-8, 7-3)

Γύρος 16: Αθανασία Ρεπούλια vs Μπιάντ (Μαρόκο) 2-0 (13-6, 14-2)

Γύρος 32: Αντιμπεκιλζί (Καζακστάν) vs Αθανασία Ρεπούλια 0-2 (5-7, 8-10)

Γύρος 64: Αθανασία Ρεπούλια vs Ιλβίρα Τσάβεζ (Κολομβία) 2-0

ΕΦΗΒΟΙ

-63 κιλά

Ημιτελικά: Ραφαέλ Παππά vs Ρεζάι (Ιράν) 0-2 (7-17, 2-12)

Προημιτελικά: Ραφαέλ Παππά vs Ρόγιο (Μεξικό) 2-0 (13-0, 16-4)

Γύρος 16: Ραφαέλ Παππά vs Μιρζόιεφ (Ουκρανία) 2-0 (15-12, 15-6)

Γύρος 32: Ραφαέλ Παππά vs Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία) 2-0 (18-10, 14-1)

-68 κιλά

Γύρος 64: Νικόλαος Δάφνης vs Σουκαίμ (Ταϊλάνδη) 0-2 (16-10, 4-4)