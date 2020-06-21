Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Κυριακής (21/6)
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ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΒΙΛΛΗ 0vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 0vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 1vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ 73vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΛΜΠAΟ 79vs
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 79vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 73vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΟΥΦΑ -vs
ΤΑΜΠΟΦ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
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