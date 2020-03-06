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  • LIVE

    ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 51

    vs

    ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 60

    LIVE MATCH

  • ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -

    vs

    ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -

    vs

    ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -

    vs

    ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    HALIFAX HURRICANES 133

    vs

    SUDBURY FIVE 118

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΟΥΝΙΟΝ ΣAΝΤΑ ΦΕ 1

    vs

    ΝΤΟΚ ΣΑΝΤ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΜΠΙΓΚΟΥΑ 72

    vs

    ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 78

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 72

    vs

    ΚAΠΙΤΟΛ 74

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 91

    vs

    ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 98

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 2

    vs

    ΚΟΜΠΡΕΣAΛ 1

    LIVE MATCH

  • ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ -

    vs

    ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 50

    vs

    ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 38

    LIVE MATCH

  • LIVE

    GIMNASIA 48

    vs

    ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 30

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 92

    vs

    ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 69

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΙΝΑΣΙΟΝAΛ 1

    vs

    ΣΑΟ ΠAΟΛΟ 1

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ 1

    vs

    ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΑΛΙAΝΣΑ ΛΙΜΑ -

    vs

    ΝΑΣΙΟΝAΛ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ 61

    vs

    ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ -

    vs

    ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • AMERICAN UNIVERSITY -

    vs

    ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ -

    vs

    ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ -

    vs

    ΛΙΠΣΚΟΜΠ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ -

    vs

    ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ -

    vs

    ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

    vs

    ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ -

    vs

    ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ -

    vs

    ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ -

    vs

    ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ -

    vs

    ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ -

    vs

    ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ -

    vs

    ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ -

    vs

    ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ -

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  • ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -

    vs

    ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ -

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  • ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ -

    vs

    ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ -

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  • ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -

    vs

    ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -

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  • ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -

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    PORTLAND PILOTS -

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  • ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ -

    vs

    ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -

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  • ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -

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    ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -

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  • ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

    vs

    ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -

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  • ΓΚΡΑΦΙΚAΡ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ -

    vs

    ΚΑΜΠΕΛ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ -

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  • ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -

    vs

    ΝΟΒΑ ΝΟΒΟΚΟΥΜΠΙΣΕΦΣΚ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑΣ (Γ) -

    vs

    ΣΟΚΟΛ ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΙΝΕΓΚΟΛ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕΣΠΟΡ -

    vs

    ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕ ΠΛΕΒΝΕ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΡAΝΙΚ ΜAΡΙΜΠΟΡ (Γ) -

    vs

    ΚAΛΣΙΤ ΚΑΜΝΙΚ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΑΠΟΕΛ -

    vs

    ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΕΡ.) -

    vs

    ΚΑΡΑΜΠAΚΧ ΒΙΕΝ. -