ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 87vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 81vs
ΜΙΛAΝΟ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2vs
ΡΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 2vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
LIVE
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 51vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 60
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
LIVE
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ 1vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ 1
LIVE
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 1vs
HSU YU HSIOU 1
LIVE
BLINKOVA/MCHALE 1vs
NINOMIYA/YANG 0
LIVE
KUDLA/KWIATKOWSKI 1vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 1
LIVE
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA 0vs
GAIO/LORENZI 1
LIVE
KING/ZVONAREVA 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 0
LIVE
ARNEODO/CARUSO 1vs
SINNER/TIAFOE 0
LIVE
MISAKI MATSUDA 0vs
IVANA POPOVIC 0
LIVE
BARRIENTOS/ORE 0vs
BUTSCH/RYBAKOV 0
LIVE
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 0vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 0
LIVE
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 0
LIVE
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 0vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 0
LIVE
PARK SOHYUN 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 0
LIVE
BONDARENKO/FICHMAN 0vs
KRAWCZYK/OLMOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANIEL/DONSKOY 0vs
HUEY/VERBEEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 0vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
STOSUR/WICKMAYER 2vs
GLEASON/LOEB 1
ΤΕΛΙΚΟ
DOI/SIEGEMUND 1vs
MCNALLY/PEGULA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
NIKITA VOLONSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
VINCENT STOUFF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 0vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCOTT PUODZIUNAS 2vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MCADOO/PARKS 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHETT PURCELL 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
JORDAN SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/SANDERS 2vs
NEEL/SANTAMARIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
BERNARD TOMIC 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAPPELL/STALDER 2vs
PEREZ/ZHU 0
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CASTELNUOVO/HAERTEIS 1vs
RAPP/REDLICKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ROMANIA 1vs
CHINA 0
ARANGO/BOSIO -vs
JOVIC/PERRIN -
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ -
ΜΑ ΓΕΞΙΝ -vs
AYUMI HIRATA -
LAUREN DAVIS -vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -
YURIKO MIYAZAKI -vs
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ -
MICHIKA OZEKI -vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ -
ALICIA SMITH -vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -
KATHERINE WESTBURY -vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ -
LUZ/MATOS -vs
K. KING/PATINO -
KORDA/KRUEGER -vs
GONG/REESE -
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ -
JORDAN THOMPSON -vs
THIAGO MONTEIRO -
AUSTRALIA -vs
BRAZIL -
SAKATSUME/USHIJIMA -vs
KAJITANI/SATO -
PHILIPPINES -vs
GREECE -
ALBERTO LIM -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ -
JAPAN -vs
ECUADOR -
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ -vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
HSU/ROMIOS -
NEW ZEALAND -vs
VENEZUELA -
FINN TEARNEY -vs
JORDI MUNOZ ABREU -
TAYLOR/TAYLOR -vs
BEALE/FANCUTT -
HAYASHI/MORISAKI -vs
OKAMURA/OKUNO -
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ -vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ -
ΡAΙ ΑΓΙΤ -vs
LUIS DAVID MARTINEZ -
BOZOVIC/POPOVIC -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
JESON PATROMBON -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ -
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ -vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
OZEKI/UEDA -
PAKISTAN -vs
SLOVENIA -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
CHRISTOPHER RUNGKAT -vs
SHEIL KOTECHA -
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -vs
MAIAR SHERIF -
GEORGIA -vs
ESTONIA -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
AMINA ANSHBA -
INDONESIA -vs
KENYA -
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ELISA CAMERANO -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
LO CHIEN HSUN -vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ -vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ -
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -
ΓΚΑΡΑΝΓΚAΝΓΚΑ ΤΑΚΑΝΙ -vs
HAZEM NAW -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
KAZAKHSTAN -vs
NETHERLANDS -
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
ZIMBABWE -vs
SYRIA -
LUCA NARDI -vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -
ALEKSANDRE METREVELI -vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ -
OZ/SEZER -vs
MARKOVA/RADISIC -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
DAVID SUSANTO -vs
ISMAEL MZAI -
APOSTOL/GRIGORIU -vs
BOYER/DAMM -
ANDREEA AMALIA ROSCA -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
COSTIN PAVAL -
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
REBEKA MASAROVA -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -
TURKEY -vs
ISRAEL -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ -vs
DANIEL CUKIERMAN -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
PAAR/WACHACZYK -vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE -
KATY DUNNE -vs
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
MANAFOV/PICHLER -vs
HAJEK/VILARDO -
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
MANJI/STEVENSON -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ -vs
ΜΑΚΖΟΥΜ ΓΙΑΚΟΥΜΠ -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
LEE/ROMEO -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
DUSTY BOYER -
BOMBARA/MARINO 0vs
BOBROV/ERLER 0
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -
MOROCCO -vs
VIETNAM -
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
CELEBIC/SAVELJIC 0vs
HAMPEL/OBERLEITNER 0
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
LAMINE OUAHAB -vs
LY NAM HOANG -
HELLER/TOREBKO -vs
BORZA/DIMA -
DANILINA/KOVAL -vs
JANI/SHERIF -
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -vs
J. V. D. SCHULENBURG -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -
LEBANON -vs
THAILAND -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
TIM HANDEL -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ -vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ITALY -vs
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ -
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -vs
INIGO CERVANTES -
CENGIZ/HOURIGAN -vs
LE BIHAN/NOEL -
CARIPI/HUNTER -vs
BONZI/MARTINEAU -
FALLERT/MORENO -vs
DUSSIN/JONCOUR -
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ -vs
LEE DUCKHEE -
ARENDS/BECKLEY -vs
CARR/DENOLLY -
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ -vs
PHUONG VAN NGUYEN -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
DARYA KASATKINA -vs
CAMILA GIORGI -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
NAM JI SUNG -
GIACOMINI/KIVATTSEV -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
KLASEN/KOELZER -vs
GASPAR/MASAROVA -
A. BARROSO CAMPOS -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
GHORBEL/TESSA -vs
KILANI/KOROLEV -
MURRAY/STOLLAR -vs
MELNIKOVA/WALTERT -
CORNUT/SCHMITZ -vs
THANOS/XILAS -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
CUROVIC/OSTLUND -
JUAN CERUNDOLO -vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ANNA-LENA FRIEDSAM -
GIMBRERE/MORANDAIS -vs
HERRMANN/PRISACARIU -
BERBEROVIC/MIKHAYLOV -vs
CAVALLE/MARINKOVIC -
UKRAINE -vs
CHINESE TAIPEI -
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ -vs
SOUTH AFRICA -
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ -
AUSTRIA -vs
URUGUAY -
LAURINAS GRIGELIS -vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -
LITHUANIA -vs
PORTUGAL -
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
CROATIA -vs
INDIA -
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -vs
TSENG CHUN HSIN -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ -
NICOLAS ARRECHE -vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ -vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -
SLOVAKIA -vs
CZECH REPUBLIC -
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ -vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ -
GERMANY -vs
BELARUS -
KARLIS OZOLINS -vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -
DENMARK -vs
PUERTO RICO -
DEMBEK/FALCAO -vs
BANES/ELLIS -
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -vs
ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ -
HUNGARY -vs
BELGIUM -
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ -vs
QUINTON VEGA -
LATVIA -vs
EGYPT -
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ -vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ -
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -
JULIUS TVERIJONAS -vs
JOAO SOUSA -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -
ILYA MARCHENKO -vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -vs
MARCELO BARRIOS VERA -
POLAND -vs
HONG KONG -
HARRIS/KUBLER -vs
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -
SWEDEN -vs
CHILE -
ΖΟΥΚ ΚAΣΠΕΡ -vs
LAM CHING -
GOM.-HERRERA/TROICKI -vs
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NORWAY -vs
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ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ -
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ -vs
MARIE BOUZKOVA -
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
ERNESTS GULBIS -vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ -
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -
HOLGER RUNE -vs
IGNACIO GARCIA -
CERVANTES/ROCA -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
EL SALVADOR -vs
JAMAICA -
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BLAISE BICKNELL -
MEXICO -vs
FINLAND -
GUATEMALA -vs
TUNISIA -
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ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
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SUDBURY FIVE 118
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ΝΤΟΚ ΣΑΝΤ 1
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ΜΙΝΑΣ 79
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ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 38
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ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 102
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ΜΠΑΟΥΡΟΥ 79vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 83
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ΜΠΙΓΚΟΥΑ 72vs
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 78
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ΚAΠΙΤΟΛ 74
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ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 98
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ΚΟΜΠΡΕΣAΛ 1
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ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ -
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ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 38
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ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 30
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 69
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ΣΑΟ ΠAΟΛΟ 1
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ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2
ΑΛΙAΝΣΑ ΛΙΜΑ -vs
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COSTA RICA MS 0
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ABC-RN 0
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LAGARTO 1
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ΟΠΕΡAΡΙΟ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ 61vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 67
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ -vs
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ -
AMERICAN UNIVERSITY -vs
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ -vs
ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ -
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ -vs
ΛΙΠΣΚΟΜΠ -
ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ -vs
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ -
ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ -vs
ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ -
ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ -
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ -vs
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ -
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ -vs
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ -
ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ -vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ -
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ -vs
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ -vs
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ -
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ -vs
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ -
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ -vs
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ -
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -vs
ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ -
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ -
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -vs
PORTLAND PILOTS -
ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ -vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -vs
ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΚΣΟΥ 0vs
ΚΑΠAΖ 3
SUMQAYIT B -vs
ΚΕΣΛΑ B` -
ΤΟΥΡAΝ ΤΟΒΟΥΖ -vs
ΜΟΙΚ ΜΠΑΚΟΥ -
ATENEO VOLEY -vs
ΣΙΟΥΝΤAΝΤ -
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ -vs
ΣΑΝ ΧΟΥAΝ ΒΟΛΛΕΥ -
ΜΟΝΤΕΡΟΣ -vs
ΝΤΡΙΝ ΜΠΟΛΙΒAΡ -
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝ ΧΟΥAΝ -vs
ΤΖΙΓΚAΝΤΕΣ ΝΤΕΛ ΣΟΥΡ -
RIVER PLATE (W) -vs
BOCA JUNIORS (W) -
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ -
ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ -vs
ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ -
INDONESIA PATRIOTS -vs
SATYA WACANA -
PRAWIRA BANDUNG -vs
LOUVRE SURABAYA -
CAESAR SURABAYA -vs
NSH JAKARTA -
MELBOURNE KNIGHTS -vs
ΧAΜΕ ΣΙΤΙ -
PORT MELBOURNE SC -vs
SOUTH MELBOURNE -
GREEN GULLY -vs
ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. -
ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ -vs
ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ -
OAKLEIGH CANNONS -vs
ALTONA MAGIC -
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