Η Αμερικανίδα αθλήτρια Ανίτα Άλβαρες αφού ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της έχασε τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα, με την προπονήτριά της να σπεύδει να τη βοηθήσει.

Σοκαριστικές στιγμές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του υγρού στίβου της Βουδαπέστης στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος του σόλο στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

H 25χρονη αθλήτρια Ανίτα Άλβαρες λιποθύμησε κι άρχισε να βυθίζεται στην πισίνα μετά το τέλος του προγράμματός τη.

Η προπονήτριά της, Άντρεα Φουέντες, και ένα ακόμη ατόμο από τους διοργανωτές βούτηξαν αμέσως στο νερό για να την βγάλουν έξω, ενώ άμεσα έδρασε και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά διεκομίσθη στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις, με τον επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής να αποδίδει τη λιποθυμία στο άγχος και την πίεση!

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn