Ατρόμητος – Παναθηναϊκός: Φάουλ του Γκαρσία και 3-0 οι «πράσινοι»
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Ο Παναθηναϊκός συνέχισε και μετά το 0-2 να πιέζει τον Ατρόμητο και κατάφερε στο 60' με φάουλ του Λιβάι Γκαρσία να κάνουν το 0-3.
Την ανωτερότητά του, όχι μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά συνολικά στο ματς επιβεβαίωσε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» στο 60' κέρδισαν φάουλ έξω από την περιοχή του Ατρόμητου, με τον Λιβάι Γκαρσία να το εκτελεί, η μπάλα να σκάει μπροστά στον Χουτεσιώτη και να καταλήγει στα δίχτυα για να γίνει έτσι το 0-3.
@Photo credits: INTIME
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