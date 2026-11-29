Ο Παναθηναϊκός συνέχισε και μετά το 0-2 να πιέζει τον Ατρόμητο και κατάφερε στο 60' με φάουλ του Λιβάι Γκαρσία να κάνουν το 0-3.

Την ανωτερότητά του, όχι μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά συνολικά στο ματς επιβεβαίωσε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» στο 60' κέρδισαν φάουλ έξω από την περιοχή του Ατρόμητου, με τον Λιβάι Γκαρσία να το εκτελεί, η μπάλα να σκάει μπροστά στον Χουτεσιώτη και να καταλήγει στα δίχτυα για να γίνει έτσι το 0-3.