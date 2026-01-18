AEKάρα, τεσσάρα με τον Γιόβιτς την παικτάρα!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει στο Gazzetta για την ΑΕΚ που σμπαράλιασε τον Παναθηναϊκό και αντέδρασε εκπληκτικά στις στραβές της με Λούκα και πολλούς πρωταγωνιστές...

Το ματς για την ΑΕΚ ήταν ένα από αυτά που έπρεπε να δείξει χαρακτήρα, να βγάλει προσωπικότητα, να αποδείξει πράγματα, πρωτίστως ο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές στον εαυτό τους, έπειτα προς όλους τους υπόλοιπους και δη τον ανταγωνισμό! Το έκανε και μάλιστα με εμφατικό τρόπο ειδικά στο δεύτερο 45λεπτο όπου διέλυσε τον Παναθηναϊκό και τελικά τον κέρδισε με σκορ 4-0 και είχε φάση για να βρει και πέμπτο, διπλή μάλιστα, με τους Λούκα Γιόβιτς και τον Λάζαρο Ρότα, δυο από τους αρκετούς θετικούς, είναι η αλήθεια, πρωταγωνιστές στην υπέροχη βραδιά στης Φιλαδέλφειας τα μέρη...

Με τη διαφορά ότι δεν φαινόταν πως θα συμβεί κάτι τέτοιο σε όλο το πρώτο 45λεπτο και μέχρι το φινάλε αυτού: ωστόσο στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά για την Ένωση που έκανε πάρτι και πήρε εύκολα το ντέρμπι και αναρριχήθηκε ξανά στην κορυφή, εκεί που αν περάσει από την Τρίπολη σε μια εβδομάδα, θα είναι μόνη - δίχως συγκάτοικο!

Αυτή λοιπόν κι αν ήταν αντίδραση... Μετά την βαθμολογική απώλεια στην Θεσσαλονίκη με αντίπαλο τον Άρη και τον αποκλεισμό στην Νέα Φιλαδέλφεια από τον ΟΦΗ για το Κύπελλο, η ΑΕΚ έψαχνε αντίδραση για να βρεθεί κορυφή, αλλά και να μη μπει σε διαδικασία εσωστρέφειας, αμφισβήτησης, γκρίνιας και μαυρίλας: ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε ο ιδανικός αντίπαλος για να το κάνει με σούπερ πρωταγωνιστή τον δήμιο φέτος των Πράσινων έως τώρα: τον Λούκα Γιόβιτς ο οποίος σημειώνει παρακαλώ επτά συνολικά τέρματα απέναντι στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ που έκανε πολλά, σοβαρά και για την Ένωση ιδανικά λάθη, στον καταρτισμό της ενδεκάδας αλλά και στη διαχείριση του αγώνα. Απίστευτο ματς από τον Σέρβο φορ που βρίσκει δίχτυα στη... μισή στιγμή, με κίνηση που αφήνει άγαλμα τον Τουμπά και μετά αφήνει τον Γέντβαι να τον... ψάχνει και με εκπληκτικό τελείωμα βρίσκει δίχτυα.

Πάντα όπως πρέπει να τελειώνει τη φάση, πάντα να είναι στο σωστό σημείο γιατί ξέρει να διαβάζει τη στιγμή, τη σκέψη, το... ταξίδι της μπάλας, αλλά και το τι ενδεχομένως να πράξει ο συμπαίκτης του: με αυτόν τον τρόπο σημειώνει 4 γκολ, όλα δικά του της νίκης επί του Παναθηναϊκού, δίνει τρίποντο υπερσημαντικό και στέλνει την ομάδα στην κορυφή. Στ' αλήθεια χωρίς να το έχω ψάξει, ούτε καν σε πρόχειρη αναζήτηση, δεν πρέπει να υπάρχει ποδοσφαιριστής να έχει σημειώσει επτά (!!!) παρακαλώ τέρματα σε δυο ντέρμπι στην ίδια σεζόν, ίσως και σε τέσσερα με τα play offs μέσα, αλλά δεν το έχω ψάξει οπότε ας μη το έχετε δεδομένο! Τεράστια υπόκλιση στον Λούκα Γιόβιτς που έκρινε και αυτό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και βγάζει κάθε σεντ από τα χρήματα που δαπανά η ΑΕΚ για να τον έχει στο ρόστερ της. Μια απάντηση υων κιτρινόμαυρων στην πρόχειρη, επιπόλαιη και λανθασμένη ισοπεδωτική κριτική, ανεξάρτητα τι θα γίνει έως το τέλος της σεζόν.

Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ και στον Μουκουντί που πήρε και έκανε αναφορά απλά στο ματς, ότι ξεκίνησε στην 11αδα, τον Τεττέη! Ήταν πολλοί εκείνοι που με αφορμή την εικόνα των στόπερ της ΑΕΚ στο ματς με την Κηφισιά, όταν λανθασμένα επέλεξε να παίξει με δίδυμο στα χαφ τους Πινέδα - Μάνταλο, θεωρούσαν πως θα υπάρχει πρόβλημα και απόψε: δεν κατάφερε να γίνει πρωταγωνιστής σε έστω υποψία φάσης στην εστία του Δικέφαλου, αλλά και μακριά από αυτή, να επιχειρήσει να δημιουργήσει το οτιδήποτε σε επίπεδο απειλής. Σούπερ και ο Ρέλβας, συγκλονιστικός Ρότα, όχι μόνο στη φάση που δίνει το γκολ έτοιμο και θύμισε ενέργεια Καφού, αλλά και στην άμυνα όπου όποιον του έβαλε ο Μπενίτεθ εκεί τον έκανε... μεροκάματο, για πλάκα. Πραγματικά εξαιρετικός: πολλοί οι πρωταγωνιστές όπως οι Μαρίν και Πινέδα που ήταν ένας λιγότερος στο χώρο της μεσαίας γραμμής αλλά ανταποκρίθηκαν.

Όλα αυτά σε ένα ματς όπου στο πρώτο 45λεπτο η ΑΕΚ δεν ήταν καλή και ξέχωρα από το σκορ, όπου βρήκε γκολ στο πρώτο τέταρτο, δεν έπαιξε σωστά και ευτυχώς ο Παναθηναϊκός δεν είχε σχέδιο και τρόπο να της κάνει τη ζωή δύσκολη. Όμως έγραφα νωρίς πριν το ματς ότι ο Δικέφαλος έπρεπε να έχει έδρα και σε καλή μέρα τον προπονητή της: και τον είχε στο δεύτερο 45λεπτο που πολύ γρήγορα αντικατέστησε τον θετικό Λιούμπισιτς και τον μέτριο Βάργκα με τους Ζοάο Μάριο και Κοϊτά με αποτέλεσμα να ...σμπαραλιάσει τον Παναθηναϊκό και χωρίς να τον καταλάβει ο Μπενίτεθ! Όμως και η Νέα Φιλαδέλφεια ήταν καμίνι, έδρα πού φώναζε ότι ο αντίπαλος δεν θα περνούσε από εκεί, ότι και όπως και να έρχονταν τα πράγματα. Φοβερό πάρτι κορυφής στην Νέα Φιλαδέλφεια και ας ετοιμαζόμαστε για Τρίπολη...