Γκατσίνοβιτς: «Πήραμε τον κόσμο μαζί μας, είμαι χαρούμενος για τον Γιόβιτς»

Οι δηλώσεις του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες και το έκανε με εμφατικό ξέσπασμα στον Παναθηναϊκό, τον οποίο συνέτριψε με 4-0. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ήταν στις βασικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του, έχοντας μάλιστα πολύ καλή εμφάνιση.

Ο διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και έκανε ειδική αναφορά στον συμπατριώτη του, Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής του ματς, καθώς πέτυχε καρέ.

Οι δηλώσεις του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

Για τα συναισθήματα των παικτών της ΑΕΚ μετά τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού: «Απόψε ειχαμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια, τα οποία δεν κερδίσαμε. Δεν είχαμε την κατάλληλη απόδοση. Σήμερα από την αρχή η ενέργεια ήταν διαφορετική. Πήραμε τον κόσμο της ΑΕΚ μαζί μας.

Ειμαστε πολύ χαρούμενοι που σκοράραμε αυτά τα γκολ. Ειμαι χαρούμενος προσωπικά για τον Λούκα Γιόβιτς. Έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα και φυσικά είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι γιατί είχαμε την απόδοση που θέλαμε».

Για την ΑΕΚ που άντεξε στην πίεση του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο και τα γκολ που πέτυχε σε καίρια σημεία του παιχνιδιού: «Όχι μονο, δεν υπήρξε κάποια μεγάλη φάση από τον Παναθηναϊκό. Ξέραμε ότι σε ατομικό επίπεδο οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπορούν να μας κάνουν τη ζημιά. Οπότε αμυνθήκαμε συνολικά όλοι πολύ καλά. Φεύγουμε με τη νίκη, δε δεχθήκαμε γκολ, είμαστε εντάξει…».