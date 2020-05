Το μυθικό «ξύλο» Μπουλς-Νικς, η άρνηση του Πίπεν και το buzzer beater του Κούκοτς! (vids)

Ήταν ο 3ος ημιτελικός της Ανατολής μεταξύ των Μπουλς και των Νικς στο «United Center» του Σικάγο στις 13 Μαΐου 1994, όταν ο Φιλ Τζάκσον αποφάσισε ότι η τελευταία επίθεση θα περάσει από τα χέρια του Τόνι Κούκοτς. Κάτι που αναλύθηκε αρκετά και στο ντοκιμαντέρ «The Last Dance» όπου έγινε ειδική αναφορά για τη συγκεκριμένη φάση.

Ο Σκότι Πίπεν που ήταν ο φυσικός ηγέτης του Σικάγο μετά την απόφαση του Μάικλ Τζόρνταν να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να παίξει μπέιζμπολ, δεν ήταν καθόλου σύμφωνος με την απόφαση του προπονητή του. Το σκορ ήταν 102-102 και απέμεναν 1,8 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Στο άκουσμα της απόφασης του Τζάκσον, ο Πίπεν αποφάσισε να καθίσει στον πάγκο και να μην μπει καθόλου στο παρκέ γι' αυτό το διάστημα.

Ο λόγος για την απόφαση του Τζάκσον να δώσει την τελευταία επίθεση στον... rookie Κούκοτς, ήταν επειδή ο «Ινδιάνος» ήταν άστοχος στις δύο τελευταίες του προσπάθειες και ήθελε να δοκιμάσει κάτι άλλο. Πριν ξεκινήσει το ματς για τα τελευταία 1,8 δευτερόλεπτα, μόλις τέσσερις παίκτες μπήκαν στο παρκέ και ο Πίπεν ήταν καθηλωμένος στον πάγκο, αρνούμενος να περάσει στο ματς.

Ο Τζάκσον αναγκάστηκε να καλέσει και παλι timeout ώστε να μπορέσει να κάνει την αλλαγή, αντικαθιστώντας τον Πίπεν με τον Πιτ Μάιερς. Αποτέλεσμα; Η μπάλα στα χέρια του Κροάτη και... buzzer beater νίκης για τους Σικάγο Μπουλς (104-102) οι οποίοι σε εκείνο το ματς είχαν μειώσει τη σειρά σε 2-1.

Τελικά οι Νικς είχαν πάρει τη πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής αποκλείοντας τους Μπουλς με 4-3 νίκες. Για την... ιστορία σε εκείνο το ματς ο Πίπεν είχε 25 πόντους με 10/20 σουτ και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Κούκοτς μόλις... 8 πόντους.

Φυσικά από εκείνο το ματς έχει περάσει στην ιστορία και το μυθικό «ξύλο» μεταξύ Μπουλς-Νικς το οποίο ξεκίνησε από την κοκορομαχία του Ντέρεκ Χάρπερ με τον Τζο Τζο Ίνγκλις.

Game 3 of 1994 ECSF, an all out brawl between New York Knicks and Chicago Bulls takes place that extends to first few rows of the crowd, right in front of NBA Commissioner David Stern pic.twitter.com/uEhIieuFUD

— NBA Hustle (@Hustle_NBA) May 13, 2020