Ζάιον: Το «κτήνος» των Πέλικανς... λυσάει για playoffs! (pics & vids)

Οι Πέλικανς περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία τον Ζάιον Ουίλιαμσον, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο στην postseason και αναγκάστηκε να μείνει στα... πιτς για πολύ καιρό.

Αρκετοί ήταν εκείνη που αμφισβητούσαν το πως θα μπορέσει ένα τέτοιο κορμί να μείνει μακριά από νέους τραυματισμούς και το αν θα μπορέσει να κυριαρχήσει στο ΝΒΑ.

Βρισκόμαστε πλέον στην 1η Μάρτη και το τέρας της φύσης το έχει πάρει προσωπικά, θέλοντας να οδηγήσει τους Πέλικανς στα playoffs.

Το gazzetta.gr γράφει για το... κτήνος που πάει να σώσει τη σεζόν για τους πελεκάνους, κουβαλώντας τους προς τα playoffs. Kάτι που έμοιαζε σχεδόν αδύνατο πριν παίξει το πρώτο επίσημο ματς στο ΝΒΑ.

Με Ζάιον στο παρκέ είναι ομάδα playoffs

Ο Ουίλιαμσον έκανε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ στις 23 Γενάρη στην ήττα των Πέλικανς από τους Σπερς. Από εκείνη τη στιγμή αγωνίστηκε σε άλλα 13 ματς, ανεβάζοντας επίπεδο τη Νέα Ορλεάνη, η οποία θυμίζει πλέον ομάδα playoffs.

Τον έχουν ανάγκη, με αυτόν είναι άλλη ομάδα. Βασίσουν το παιχνίδι τους σε αυτόν και φυσικά στον Ίνγκραμ. Όμως κακά τα ψέματα, χωρίς τον οδοστρωτήρα Ζάιον δεν θα είχαν ελπίδες για playoffs.

Με τον Ουίλιαμσον στο παρκέ, οι πελεκάνοι βρίσκονται στο 8-6. Μάλιστα κάνουν το δικό τους ντεμαράζ, μετρώντας 5 νίκες στα τελευταία 7 ματς.

Χωρίς το... τέρας της φύσης τους το ρεκόρ τους είναι στο 18-27. Κάτι που μαρτυρά πολλά για την επίδραση του στο παιχνίδι της ομάδας.

Βρίσκονται στην 9η θέση της Δύσης με ρεκόρ 26-33 και κυνηγούν τους Γκρίζλις (29-31), αλλά οι αρκούδες έχουν πολύ δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια. Στο κόλπο είναι και Μπλέιζερς, Σπερς, Σανς και Κινγκς, ωστόσο με το Νο.1 του draft να έχει πάρει φωτιά, οι πελεκάνοι ονειρεύονται από τώρα την postseason.

Ρεκόρ, ρεκόρ, ρεκόρ

Στις 14 Φλεβάρη και στο ματς κόντρα στους Θάντερ πέτυχε 32 πόντους και έκανε ρεκόρ καριέρας, ζεσταίνοντας τον κόσμο για αυτά που έρχονται.

Aλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Μπήκε σε κλειστά club με εν ενεργεία παιχταράδες και θρύλους.

Έγινε 4ος teenager στην ιστορία του ΝΒΑ με σερί 30άρες.

Οι άλλοι τρεις είναι ο ΛεΜπρόν, ο Μπούκερ και ο Ντόντσιτς. Βέβαια κανείς από αυτούς δεν το έκανε στα πρώτα 10 ματς της καριέρας του.

Zion Williamson is just the fourth teenager in NBA history to record consecutive 30-point games, joining: LeBron James

Devin Booker

Luka Doncic However, none of those players did so within the first 10 games of their career. pic.twitter.com/Zg3RCeQbGo StatMuse (@statmuse) February 14, 2020

Επιπλέον Ο σταρ των Πέλικανς κατάφερε να φτάσει τους 221 πόντους στα πρώτα 10 ματς της καριέρας του.

Στις τελευταίες 30 σεζόν μόνο δύο Νο.1 του draft έχουν καταφέρει να μετρήσουν 200+ πόντους σε αυτό το διάστημα.

Οι σπουδαίοι Σακίλ Ο'Νίλ (238 τη σεζόν 1992-93) και ο Άλεν Άιβερσον (224 τη σεζόν 1996-97).

Περίπου μια εβδομάδα μετά έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία που έχει επτά συνεχόμενα παιχνίδια με πάνω από 20 πόντους, ξεπερνώντας τον Καρμέλο Άντονι που κρατούσε το ρεκόρ από το 2004. Κόντρα στους Μπλέιζερς, όπου είχε απέναντι του και τον Μέλο, μέτρησε 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Zion Williamson is the youngest player in @NBAHistory to score 20+ PTS in seven straight games. Previous youngest was Carmelo Anthony in 2004. pic.twitter.com/ljzoLmKRkt — NBA.com/Stats (@nbastats) February 22, 2020

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό που πέτυχε απέναντι στην παρέα του Λίλαρντ. Ο ηγέτης των Πέλικανς πέτυχε 25 κόντρα στους Μπλέιζερς και έγινε ο πρώτος rookie στην ιστορία με 3 σερί 20άρες μέσα στο ζωγραφιστό. Κυρίαρχος της ρακέτας το Νο.1 του draft.

Zion Williamson is the first rookie to record 3 straight games with 20 points in the paint over the last 20 seasons (25 Pts tonight) pic.twitter.com/u6peaGTBik — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 22, 2020

Στο τελευταίο ματς με τους Καβς, έγραψε ξανά ιστορία. Ο νεαρός rookie και Νο.1 του draft είχε 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ και έγινε ο πρώτος teenager στην ιστορία του ΝΒΑ με 20+ πόντους σε 10 συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν σταματά να τρελαίνει κόσμο ο Ζάιον.

Στην... εξίσωση με τον τεράστιο Τζόρνταν

Στο ματς κόντρα στους Καβς, πέτυχε ακόμα ένα ρεκόρ. Κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης μετά τον Τζόρνταν που είχε 4 συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον 25 πόντους και σουτάροντας με 57% από την ρακέτα ως rookie.

Όταν ενημερώθηκε γι' αυτό την ξεχωριστή επίδοση, η αντίδραση του ήταν μοναδική. Γύρισε σε έναν σεκιούριτι και είπε: «Τσίκο, το όνομα μου είναι δίπλα σε αυτό του Μάικλ Τζόρνταν; Είναι τέλειο. Δεν μπορώ να πω ψέμματα. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες. Σημαίνει πολλά για εμένα».

«Δίπλα» στον αξεπέραστο Air μπήκε και μετά το ματς με τους Θάντερ (πέτυχε 31 πόντους).

Ο σταρ των Πέλικανς είχε 30+ για 2ο σερί ματς και έγινε ο πρώτος rookie μετά τον Μάικλ Τζόρνταν που μετρά 8 20άρες στα πρώτα 10 παιχνίδια του. Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα.

Όταν τον αποθέωσε ο ΛεΜπρόν

Ακόμα και ο Βασιλιάς θαμπώθηκε από αυτά που είδε στο μεταξύ τους ματς. Ο ΛεΜπρόν μίλησε για τον νεαρό ρούκι και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για εκείνον, που είχε 29 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Μπορεί ο Ζάιον να έχασε, ωστόσο ο σπουδαίος αντίπαλος του κατάλαβε πως ο νέος σταρ της Νέας Ορλεάνης θα είναι στην... αφρόκρεμα τα χρόνια που θα έρθουν.

«Αυτό το παιδί είναι ξεχωριστό και κάθε παιχνίδι θα είναι μια ευκαιρία για εκείνον να γίνεται καλύτερος, να μαθαίνει... Στο σημερινό παιχνίδι, όπου ο ρυθμός ήταν πολύ υψηλός, ταίριαξε το παιχνίδι του τέλεια. Το παιδί είναι ξεχωριστό», ήταν τα λόγια του King James.

Ένα ξεχωριστό... πακέτο που θέλει να αφήσει εποχή

Είναι ένα… κτήνος που θα πρέπει να δουλευτεί σωστά και να προσεχθεί. Αν συμβεί αυτό, τότε θα αφήσει εποχή. Μιλάμε για έναν τύπο που είναι ο 2ος πιο βαρύς παίκτης της λίγκας πίσω από τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς

Η σωματοδομή του σε τρομάζει και τον κάνει κυρίαρχο όταν πλησιάζει τη ρακέτα. Ξέρει να εκμεταλλεύεται έξοχα τον όγκο του, έχει καλό χειρισμό της μπάλας, ενώ φυσικά τα στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει είναι η ταχύτητα, η εκρηκτικότητα το άλμα και η δύναμη του. Οι περισσότεροι θα θυμούνται και τον τρόπο που άρπαξε τη μπάλα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

GIVE HIM THAT pic.twitter.com/njf3edxcZ0 New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) February 5, 2020

Λατρεύει να παίζει πρόσωπο με πρόσωπο, διαλύοντας τα πάντα στο... διάβα του. Αρέσκεται στο να βάζει τη μπάλα στο παρκέ, να πλησιάζει στο καλάθι και να τελειώνει τη φάση στο ζωγραφιστό με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Τα καρφώματα του είναι το κάτι άλλο.

Oι πελεκάνοι παίζουν με άλλον αέρα, όταν τον έχουν στο παρκέ. Τον ψάχνουν ενώ έχει πάρει θέση στη ρακέτα και γνωρίζουν πως θα κάνει κάτι καλό. Από τότε που έκανε το ντεμπούτο του, η Νέα Ορλεάνη μοιάζει πιο απελευθερωμένη στην επίθεση και παίζει πολύ πιο όμορφο μπάσκετ. Είναι σίγουροι πως ο συμπαίκτης τους ξέρει να κυριαρχήσει στη ρακέτα και πάρει τον αέρα των αντιπάλων.

Οι υπόλοιποι... πελεκάνοι που θα βοηθήσουν τον Ζάιον

Πρώτος και καλύτερος ο all star Μπράντον Ίνγκραμ. Τεράστια βελτίωση σε σχέση με την περσινή σεζόν στους Λέικερς. Στη Νέα Ορλεάνη ξεδιπλώνει όλες τις πτυχές του ταλέντου του. Μετρά 26.8 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας.

Ο γνωστός και μη εξαιρετέος Τζρου Χόλιντεϊ. Από τους καλύτερους περιφερειακούς αμυντικούς στη λίγκα (1.7 κλεψίματα μέσο όρο). Συνεισφέρει πολύ και στην επίθεση με 19.2 πόντους και 6.8 ασίστ. Η εμπειρία του θα χρειαστεί στα κρίσιμα ματς που ακολουθούν.

Ο βετεράνος Τζέι Τζέι Ρέντικ με τους 14.9 πόντους και το 45% τρίποντα δεν σταματά να βομβαρδίζει και να δίνει λύσεις, όταν η μπάλα ζυγίζει πόντους. Πάντα χρειάζεται παίκτες και σουτέρ σαν τον Τζέι Τζέι.

Ο πιο ώριμος φέτος Λόνζο Μπολ με τους 11.6 πόντους και τις 6.9 ασίστ (κορυφαίος πασέρ της ομάδας), αλλά ο ο Ντέρικ Φέιβορς που δίνει τις μάχες του στη ρακέτα και μετρά 9.2 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Το λιθαράκι τους βάζουν και οι Μουρ, Χαρτ, Μέλι, Χέις και Όκαφορ