Πιερ Τζάκσον: Κάποτε «βομβάρδιζε» τα καλάθια της Euroleague, τώρα της... G-League (pics, vids & poll)

Μετά το μικρό του πέρασμα από την Φενέρμπαχτσε και την Euroleague (6 παιχνίδια, 3.3π., 1.3ρ., 1.3ασ.) το 2014, ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε στην ευρωπαϊκή διοργάνωση τρία χρόνια αργότερα, για την Μακάμπι.

Οι λάτρεις της Euroleague, τη σεζόν 2017-18, είχαν την ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τον βραχύσωμο παίκτη που έκανε... πράματα και θάματα στο παρκέ. Ο ύψους 1.80μ αθλητής «βομβάρδιζε» κατά ριπάς τα καλάθια των αντιπάλων κι είχε εντυπωσιάσει με τα προσόντα του.

Αγωνίστηκε σε 29, από τα 30, παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα, έχοντας κατά μέσο όρο 14.5 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ. Με την έναρξη εκείνης της αγωνιστικής σεζόν, αναδείχθηκε αμέσως MVP, στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Μπάμπεργκ (12/10/17). Είχε 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ στο «διπλό» της Μακάμπι (71-88), συγκεντρώνοντας 41 βαθμούς στο ranking. Το career high του το είχε κάνει στις 05/01/18, όταν μέτρησε 29 πόντους στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του Τελ Αβίβ (93-81).

Με την Μακάμπι σήκωσε το Κύπελλο Ισραήλ και το πρωτάθλημα, έπαιξε στο All-Star Game του Ισραήλ και βγήκε «Πολυτιμότερος», αλλά τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετώπισε έφεραν το τέλος στη συνεργασία του με την ομάδα. Ο Τζάκσον ταλαιπωρούταν από ενοχλήσεις στη μέση και στον αχίλλειο, στον οποίο είχε τραυματιστεί το καλοκαίρι του 2014 στο Summer League του ΝΒΑ κι είχε κάνει επέμβαση.

Στάση... Κίνα

Μετά από εκείνη την χρονιά, ο Τζάκσον χάθηκε από τα ευρωπαϊκά δρώμενα. Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν οι Beijing Fly Dragons της Κίνας, στους οποίους έμεινε πέντε μήνες (από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2018). Σε εκείνο το διάστημα, φρόντισε να «τρελάνει» το κοινό όταν, αντίπαλος της επόμενης ομάδας του, Shenzhen Leopards, σκόραρε 67 (!) πόντους (8/8δ., 10/18τρ., 21/24β/), μοίρασε 10 ασίστ και πήρε 8 ριμπάουντ σε 44 λεπτά.

Τον Ιούλιο του 2019 υπέγραψε στους Shenzhen Leopards, όπως προαναφέρθηκε, αλλά αγωνίστηκε μόλις σε δύο παιχνίδια (23.0π., 6.0ασ., 3.5ρ.).

Και τώρα, πού είναι;

Ο Πιερ Τζάκσον πλέον «βομβαρδίζει» τα καλάθια της G-League, αφού στις 17 Ιανουαρίου υπέγραψε συμβόλαιο με την θυγατρική ομάδα των Λέικερς, South Bay Lakers, κι είναι συμπαίκτης με τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Το όνειρό του για το ΝΒΑ δεν το παράτησε ποτέ και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να αγωνιστεί στην αναπτυξιακή λίγκα.

Ο 28χρονος παίκτης, που φοράει ακόμα το Νο55, κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και σε εννέα παιχνίδια έχει κατά μέσο όρο 21.2 πόντους με 39% στο τρίποντο, 6.3 ασίστ, 4.1 ριμπάουντ, 2.6 κλεψίματα και 2.2 λάθη σε 33.7 λεπτά συμμετοχής. Αρκετός κόσμος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού παρακολουθεί την πορεία του και θεωρεί πως τού αξίζει μια θέση στο ρόστερ των Λέικερς, καθώς συνδυάζει σκορ, πάσα, άμυνα και εκρηκτικότητα. Χαρακτηριστικό είναι κι ένα σχόλιο στο twitter που τον αποκαλεί «ένας Κέμπα Ουόκερ με εκρηκτικότητα».

