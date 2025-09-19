Το πρώτο βήμα προς τον μεγάλο στόχο της χρονιάς ετοιμάζεται να κάνει η Ελίνα Τζένγκο, με τον προκριματικό του ακοντισμού γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Η Ελίνα Τζένγκο ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο, το απόγευμα της Παρασκευής (19/9), με τον προκριματικό του ακοντισμού γυναικών. Στόχος της, φυσικά, η πρόκριση στον τελικό.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα ριχτεί στη μάχη της πρόκριση στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ (15:00 ώρα Ελλάδος), και έτσι θα έχει και το πλεονέκτημα να γνωρίζει ήδη τις επιδόσεις του πρώτου γκρουπ. Ωστόσο, το όριο της απευθείας πρόκρισης που έχει οριστεί στα 62.50μ είναι μία επίδοση που η ίδια έχει ξεπεράσει εννέα φορές μέσα στο 2025.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαρίωβ έχει φετινό ρεκόρ 64.90μ, τέσσερις αγώνες με βολές άνω των 64 μέτρων και κατατάσσεται δικαίως ανάμεσα στα φαβορί για την είσοδο στον τελικό αλλά και τη διεκδίκηση ενός μεταλλίου.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022, με τον προκριματικό θα κάνει μόλις το πρώτο βήμα προς τον μεγάλο στόχο της που είναι το βάθρο της διοργάνωσης- με την ίδια να συγκεντρώνει πολύ σημαντικές πιθανότητες μεταλλίου.

