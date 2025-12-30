Ο Άρης προτίθεται να προχωρήσει σε τουλάχιστον δύο ακόμη μεταγραφικές κινήσεις εντός του Γενάρη, πολλά θα εξαρτηθούν όμως και από το μέτωπο των αποχωρήσεων.

Η πρόθεση συζήτησης τόσο για αποδεσμεύσεις όσο και για δανεισμούς, αν μη τι άλλο, φανερώνει τις προθέσεις του Άρη εντός του Γενάρη. Είναι γνωστό εξάλλου ότι καιρό τώρα οι «κίτρινοι» προσπαθούν να «ελαφρύνουν» το ρόστερ από παίκτες οι οποίοι δεν βρίσκονται στο πλάνο του Μανόλο Χιμένεθ, όπως και από υψηλά συμβόλαια σαν αυτό του Πιόνε Σίστο. Οι διαπραγματεύσεις για την εύρεση συμβιβαστικής λύσης δεν οδήγησαν σε τελική συμφωνία με αποτέλεσμα να εξετάζεται και το ενδεχόμενο δανεισμού του ποδοσφαιριστή. Επί τούτου, το Gazzetta έχει γράψει για το ενδιαφέρον της ΑΕΛ δίχως επί του παρόντος να έχει σημειωθεί οριστική εξέλιξη. Γενικώς οι Θεσσαλοί μπήκαν σε διαδικασία έρευνας γι’ αρκετούς παίκτες του Άρη οι οποίοι έχουν από περιορισμένο έως ελάχιστο χρόνο συμμετοχής δίχως όμως να έχουν καταφέρει να πείσουν κάποιον εξ’ αυτών.

Σε αυτή τη συνομοταξία βρίσκεται για παράδειγμα και ο Μάρτιν Φρίντεκ ο οποίος στο τελευταίο διάστημα βρήκε χρόνο συμμετοχής λόγω του τραυματισμού του Χαμζά Μεντίλ αλλά και της τιμωρίας του Νοά Φαντιγκά. Ο Τσέχος αριστερός μπακ γνωρίζει ότι ο Άρης είναι στην αγορά αναζητώντας παίκτη στη θέση του κι έτσι αντιλαμβάνεται ότι μόνο εξ’ ανάγκης θα επιστρέψει στο πλάνο του προπονητή του. Αν ο Φρίντεκ αποφασίσει την αποχώρησή του, τότε ο Άρης θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην απόκτηση παίκτη στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Στην ίδια λίστα είναι και οι Μορουτσάν, Μισεουί. Οι προθέσεις του πρώτου εκφράστηκαν από τον ατζέντη του και την παραδοχή περί ύπαρξης συζητήσεων με ομάδες από Τουρκία και Ρουμανία. Ο δεύτερος, επίσης δεν έχει πείσει τον Μανόλο Χιμένεθ με τη γενικότερη συμπεριφορά του στην καθημερινότητα της ομάδας. Στο ενδεχόμενο δανεισμού ή αποχώρησης των δύο ποδοσφαιριστών, αυτομάτως η ενίσχυση στη μεσαία γραμμή θα γίνει προτεραιότητα για τους «κίτρινους». Είτε με την προσθήκη αμυντικού χαφ (σ. σ. Χόνγκλα) η οποία θα επιφέρει σε αλλαγή ρόλων σε Μόντσου και Γένσεν, είτε άλλου μέσου με δημιουργική ικανότητα.