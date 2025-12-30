H oμαδάρα της Άστον Βίλα και η καταδικασμένη Γούλβς!

H Premier League «κλείνει» το 2025 με κάποια σπουδαία ματς που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος αλλά και των ευρωπαϊκών θέσεων.

Η Τσέλσι μετά την εντός έδρας ήττα από την Άστον Βίλα με 2-1, έχασε σημαντικό έδαφος στη «μάχη» για τον τίτλο και πλέον πιο ρεαλιστικός στόχος μοιάζει μία θέση στην πρώτη 4αδα της βαθμολογίας. Οι Λονδρέζοι ισοβαθμούν στην 5η θέση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τώρα υποδέχονται την Μπόρνμουθ. Τα «κεράσια» ηττήθηκαν με το βαρύ 4-1 από την Μπρέντφορντ την προηγούμενη αγωνιστική και μετράνε αισίως 9 αγώνες χωρίς νίκη (0-4-5). Μοιάζει δύσκολο να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα στο «Stamford Bridge».Ο άσος βρίσκεται σε απόδοση 1.58 στη Novibet.

Tο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας διεξάγεται στο Emirates Stadium εκεί όπου η πρωτοπόρος Άρσεναλ υποδέχεται την 3η και άκρως φορμαρισμένη, Άστον Βίλα. Οι «κανονιέρηδες» έκαμψαν την αντίσταση της Μπράιτον (2-1) και παραμένουν στην κορυφή της Premier League. Είναι στο +2 από τη Μάντσεστερ Σίτι και στο +3 από την τωρινή τους αντίπαλο, η οποία πηγαίνει

με το πόδι στο γκάζι. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πήρε ένα σπουδαίο διπλό με 2-1 απέναντι στην Τσέλσι, μετράει 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και θεωρείται πλέον ισάξια διεκδικήτρια του τίτλου. Δίνει ένα από τα πιο μεγάλα φετινά της τεστ και

θα προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι της. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται σε απόδοση 2.01 στη Novibet.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπαθεί επιτέλους να «χτίσει» ένα σερί νικών τη φετινή περίοδο, και τώρα μοιάζει ικανή να το κάνει. Στην Boxing Day επικράτησε έστω και δύσκολα με 1-0 της Νιούκαστλ και δίνει 2ο σερί εντός έδρας παιχνίδι. Αυτή τη φορά αντίπαλος είναι ο Γουλβς και το φαβορί στην αναμέτρηση είναι ξεκάθαρο. Το σύνολο του Αμορίμ «έπιασε» την Τσέλσι στην 5η θέση της βαθμολογίας και στοχεύει ψηλότερα. Από την άλλη η Γουλβς διανύει μία «τραγική» σεζόν καθώς μετά από 18 αγωνιστικές μετράει 16 ήττες και 2 ισοπαλίες. Πολύ δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό. Το No Goal βρίσκεται σε απόδοση 1.89 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).



